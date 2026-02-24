Adiós a la cédula profesional como identificación: la SEP anunció un cambio que afectará a los mexicanos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) invalida la cédula profesional como identificación oficial en México, restringiendo su uso únicamente para acreditar tu ejercicio profesional ante las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la cédula profesional dejó de ser una identificación oficial?

La Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación que la cédula, física o electrónica, pierde su carácter de identidad universal. A partir de ahora, el documento solo funciona como patente para trabajar, obligando a los ciudadanos a presentar otras credenciales en trámites bancarios o gubernamentales.

Este cambio ya está vigente y todas las oficinas públicas tienen la orden de rechazarla como ID.

Identificaciones que sí aceptan las autoridades mexicanas en 2026

La SEP advierte que la Dirección General de Profesiones no tiene facultades para acreditar identidad civil. Por ello, si planeas realizar un trámite oficial, debes portar documentos que cuenten con el respaldo de la Secretaría de Gobernación o el INE para evitar que rechacen tu solicitud.

Para acreditar quién eres, debes presentar alguna de estas opciones:

CURP con datos biométricos: Incluye huellas y fotografía (es la nueva ID universal).

Incluye huellas y fotografía (es la nueva ID universal). Credencial para votar: Expedida por el INE.

Expedida por el INE. Pasaporte vigente: Emitido por la SRE.

Emitido por la SRE. Cartilla Militar: Documento liberado por la SEDENA.

Asegúrate de que tu CURP esté actualizada con biométricos, ya que es el documento de mayor peso legal actualmente.

¡La #beca #JóvenesEscribiendoElFuturo te está esperando! 🤑💵 Si eres estudiante de universidad pública, aún estás a tiempo de solicitarla.🏃



Ingresa ahora mismo a la página: 👉🏼 https://t.co/OWGaX99amG



📆 Fecha límite de registro: Viernes 27 de febrero pic.twitter.com/q0aj2bTtbs — SEP México (@SEP_mx) February 23, 2026

Qué pasará con los trámites profesionales y tu título

La SEP aclara que este ajuste no afecta tu derecho a ejercer tu carrera. Tu cédula sigue siendo el comprobante legal de que terminaste tus estudios y tienes permiso para laborar, pero ya no sustituye a la credencial de elector o al pasaporte en ventanillas de servicios.

Si vas a renovar documentos o abrir cuentas bancarias, considera lo siguiente:

La cédula electrónica ya no es válida en bancos para abrir cuentas.

El personal de ventanilla debe solicitarte una identificación con fotografía oficial.

Tu cédula profesional física mantiene su validez únicamente en el ámbito laboral.