¡Últimos días! Se acaba el plazo de registro para los estudiantes que quieran inscribirse en “Mi derecho, mi lugar” 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) finalizará este 17 de abril el registro para "Mi derecho, mi lugar", el nuevo sistema que sustituye al examen COMIPEMS para asignar espacios en bachilleratos públicos.

El titular de la SEP, Mario Delgado, advirtió que no habrá prórrogas para este proceso coordinado por el ECOEMS. Este cambio de modelo elimina el examen de selección masivo para dar paso a una asignación directa basada en la inclusión, garantizando que el Estado cumpla con la obligatoriedad de la educación media superior en la Ciudad de México y el Estado de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo registrarse en “Mi derecho, mi Lugar” 2026?

La Secretaría de Educación Pública habilitó la plataforma digital para que los aspirantes locales, foráneos y egresados aseguren su espacio. El trámite es estrictamente personal y se realiza de forma gratuita a través del portal oficial.

Pasos y requisitos para registrarse en “Mi derecho, mi lugar”:

Contar con Llave MX: Es indispensable para iniciar el proceso en la plataforma.

Es indispensable para iniciar el proceso en la plataforma. Tener CURP actualizada: El sistema validará los datos de identidad automáticamente.

El sistema validará los datos de identidad automáticamente. Digitalizar documentos: Preparar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado de secundaria (para egresados).

Preparar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado de secundaria (para egresados). Seleccionar opciones: Elegir los planteles de preferencia en orden de prioridad.

Elegir los planteles de preferencia en orden de prioridad. Fecha Límite: El registro cierra definitivamente el 17 de abril de 2026.

📣 Los rumores son ciertos: ampliamos la fecha de registro a #MiDerechoMiLugar hasta el viernes 17 de abril. 📆



Entra ahora a 🔗 https://t.co/lIHLfRqsVE y consulta los requisitos, así como modalidades de participación. 📝



¡Ingresar a la prepa ahora es más fácil sin exámenes!… pic.twitter.com/1tpZxKR8D4 — SEP México (@SEP_mx) April 13, 2026

¿Cuáles son las fechas clave del calendario ECOEMS 2026?

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) estableció un calendario riguroso para la asignación de lugares en instituciones como la UNAM, IPN y Colegio de Bachilleres.

Registro de aspirantes: Del 17 de marzo al 17 de abril de 2026.

Del 17 de marzo al 17 de abril de 2026. Publicación de resultados: 18 de agosto de 2026.

18 de agosto de 2026. Atención a rezagados y extemporáneos: Del 19 al 26 de agosto de 2026.

Del 19 al 26 de agosto de 2026. Aspirantes sin certificado: Atención especial del 19 al 28 de agosto de 2026.

¿Qué tipo de aspirante eres en el nuevo proceso de bachillerato?

Para evitar errores en la carga de datos que invaliden el registro, la SEP clasifica a los estudiantes en cuatro categorías específicas. Identificar la correcta es vital para el éxito de la asignación:

Aspirante Local: Estudiante de tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Aspirante Egresado: Persona que ya cuenta con certificado de secundaria de años anteriores. Aspirante Foráneo: Quien termina la secundaria fuera de la ZMVM pero desea estudiar en CDMX o Edomex. Aspirante INEA: Personas que acreditan sus estudios a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Con #MiDerechoMiLugar se acabaron los exámenes de admisión al nivel bachillerato, porque la educación es un derecho, no un privilegio. 🎓⚖️



Si aún no realizas tu registro, tienes hasta el 17 de abril. ⏳🗓️



🔗 Inscríbete aquí: https://t.co/lIHLfRqsVE pic.twitter.com/rAyPG4f0eT — SEP México (@SEP_mx) April 15, 2026

¿Qué pasa si no realizo el registro antes del 17 de abril?

La Secretaría de Educación Pública ha sido enfática: quien no actúe antes de la fecha límite perderá la oportunidad de elegir los planteles con mayor demanda. Al ser un sistema de asignación y no de puntaje por examen único, el orden y tiempo de inscripción son factores determinantes.

El proceso ya cuenta con más de 200 mil inscritos, lo que reduce la disponibilidad en escuelas de alta demanda conforme se acerca el cierre de la convocatoria. Para cualquier duda técnica, la SEP recomienda verificar la conexión a internet y tener a la mano los datos de la secundaria de procedencia antes de finalizar el envío de la solicitud.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.