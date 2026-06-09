Este martes 09 de junio, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (EUA) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a partir de las 17:00 horas del Este (ET) —que en México centro se traduce a las 15:00 horas—.

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Esto se debió a una orden del Comandante en Jefe, el almirante Brad Cooper, como respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense el día de ayer, lunes 08 de junio.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran, at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Según informaron en su cuenta de X, @CENTCOM, la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní contra la nave que fue derribada injustificadamente mientras patrullaba el Estrecho de Ormuz.

¿Por qué Estados Unidos atacó nuevamente a Irán?

La decisión de Estados Unidos se originó como una respuesta directa a la caída de la aeronave estadounidense y a los incidentes previos con drones MQ-1 “Predator”, en una de las zonas claves del Estrecho de Ormuz.

Irán vs Estados Unidos Estados Unidos aseguró que el ataque será proporcional a la agresión injustificada de Iran. (U.S. Air Force/via REUTERS)

Por ello, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos atacaron las instalaciones militares de la Guardia Revolucionaria, incluyendo plataformas de radar, sitios de lanzamiento de misiles y otras estaciones de operación de drones.

Se espera que las reacciones internacionales se den inmediatamente, pues tras el actuar de Estados Unidos, ya se han registrado enfrentamientos alternos donde las fuerzas iraníes responden con misiles dirigidos a las bases militares en zonas cercanas.

Se supone que el estatus actual oficial es de negociaciones de paz, pero el impacto de estos movimientos genera tensión en el conflicto actual.