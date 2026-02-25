Prepa En Línea abrió la inscripción para la Generación 86: ¿Hasta qué fecha es el registro?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó el registro para la Generación 86 de Prepa en Línea, disponible únicamente del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026. El programa ofrece una opción educativa gratuita, virtual y oficial para quienes desean terminar el bachillerato sin importar su edad.

Prepa En Línea-SEP: ¿Hasta qué fecha puedes registrarte en la Generación 86?

La SEP establece que el periodo de inscripción cierra el 4 de marzo de 2026. Los aspirantes deben completar su registro en el portal oficial prepaenlinea.sep.gob.mx, ya que el sistema inhabilitará el formulario al agotar el tiempo o el cupo disponible.

El proceso es totalmente gratuito y permite obtener el certificado de bachillerato en aproximadamente dos años y seis meses.

Requisitos y documentos para asegurar tu lugar en la Prepa En Línea

La autoridad educativa exige documentación específica en formato digital para validar el expediente. Es fundamental que los archivos PDF no superen 1 MB de peso y que el aspirante utilice correos electrónicos que no hayan sido registrados en convocatorias previas.

Ten listos estos documentos antes de iniciar el formulario:

Certificado de secundaria: Escaneado por ambos lados.

Escaneado por ambos lados. CURP y Acta de Nacimiento: En formato PDF original.

En formato PDF original. Comprobante de nacionalidad: O documento de estancia legal para extranjeros.

Para garantizar el acceso al módulo propedéutico, usted debe descargar y guardar el folio de registro al finalizar el cuestionario socioeconómico.

Paso a paso: Cómo completar la inscripción a la Prepa En Línea

El sistema requiere rellenar un expediente digital completo. La SEP advierte que omitir el cuestionario de contexto socioeconómico invalida el folio de registro, impidiendo la recepción de las claves de acceso para iniciar las clases.

Sigue este orden para evitar errores en el portal:

Ingresa al sitio: Ve a prepaenlinea.sep.gob.mx y ubica la sección de registro. Carga de datos: Llena la información personal y adjunta tus archivos PDF. Cuestionario de contexto: Responde la encuesta socioeconómica obligatoria. Descarga de folio: Guarda el documento digital que confirma tu participación.