Multas por exceso de velocidad en Puebla: guía paso a paso para consultar tus infracciones

Las autoridades de Puebla activaron un sistema que cambia las reglas para millones de conductores foráneos. La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) lanzó una plataforma digital donde cualquier persona con placas de otra entidad verifica en minutos si su vehículo acumula infracciones por exceso de velocidad en vialidades estatales. El acceso es gratuito y funciona desde cualquier dispositivo.

El operativo “Monitor Vial Placas Foráneas” utiliza cámaras de monitoreo instaladas en puntos de alta afluencia. Nueve de cada diez conductores foráneos infraccionados son reincidentes, según datos de la propia SMT. Las sanciones escalan con cada nueva detección y los montos ya son considerables.

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¿Cuánto cuesta una multa por velocidad en Puebla con placas foráneas?

El sistema de detección funciona con cámaras que captan automáticamente la placa, la velocidad y generan evidencia fotográfica o videográfica del momento exacto. El programa opera con 80 dispositivos distribuidos en vialidades de alta afluencia: Vía Atlixcáyotl, Recta a Cholula y Periférico Ecológico. Setenta equipos monitorean velocidad; el resto detecta uso de celular y falta de cinturón de seguridad.

El costo de las infracciones sube con cada reincidencia:

Primera fotomulta: 4 a 8 UMA ($469 a $938 pesos)

Segunda infracción: 7 a 14 UMA ($821 a $1,642 pesos)

Tercera infracción: 10 a 20 UMA, entre $1,173 y $2,346 pesos

Las siguientes continúan escalando en el mismo esquema progresivo

Los Agentes de Proximidad Vial también pueden aplicar sanciones en flagrancia, sin importar el origen de las placas del conductor. Desde el inicio del operativo, estas intervenciones directas suman 3,086 infracciones aplicadas. De ese total, 2,799 corresponden a conductores que ya habían sido sancionados antes.

¿Cómo consultar si tu placa tiene reporte de exceso de velocidad en Puebla?

El trámite se hace desde cualquier dispositivo, sin filas ni traslados. El portal oficial es fotoinfraccion.puebla.gob.mx, donde el sistema muestra el historial de detecciones asociado a cada placa y los detalles de cada infracción registrada.

Paso a paso para consultar infracciones con placas foráneas:

Ingresa a fotoinfraccion.puebla.gob.mx

Selecciona la opción “placas foráneas” en el menú principal

Si no tienes cuenta, elige “Regístrate Aquí” en la ventana de inicio de sesión

Ingresa tu CURP, RFC, nombre completo, correo electrónico y número de celular

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En la siguiente pantalla, captura el número de placa de tu vehículo y el número de serie

Consulta el estatus y el historial de infracciones registradas

Antes de circular por vialidades del estado, conviene verificar si tu placa ya tiene detecciones registradas. Entre más infracciones acumules, mayor es el monto a pagar — y el sistema ya tiene el historial.

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