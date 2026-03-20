Adiós al 50% en el canje de placas en Veracruz: los vehículos tienen hasta esta fecha o perderán el descuento
Después de la fecha especificada, el porcentaje de descuento irá disminuyendo. Conoce los detalles.
El programa de canje de placas en Veracruz ya está en marcha y trae consigo descuentos importantes para los automovilistas. Sin embargo, este beneficio no es permanente y tiene una fecha límite que marca la diferencia entre pagar menos o asumir un costo mayor: jueves 30 de abril de 2026.
A partir de la fecha límite, el descuento irá disminuyendo al grado de desaparecer por completo a partir del segundo semestre del año.
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Fecha límite para conservar el 50% de descuento en Veracruz
El mayor beneficio disponible actualmente es el 50% de descuento en el canje de placas, el cual aplica únicamente durante los meses de enero a abril de 2026.
Después de este periodo, el apoyo disminuye:
- Mayo a junio: 30% de descuento
- Julio a diciembre: se paga el costo completo
En términos reales, esto implica que el costo del canje puede pasar de aproximadamente $746 pesos con descuento, a más de $1,400 pesos en la segunda mitad del año, considerando valores actualizados con la UMA.
Además, estos montos pueden incluir un cargo adicional destinado al fomento educativo, conforme a la normatividad vigente.
Tenencia gratis y control vehicular: otro beneficio que también vence
A la par del programa de reemplacamiento, en Veracruz también se mantiene el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, pero bajo condiciones.
Este beneficio aplica únicamente durante enero, febrero y marzo de 2026, siempre que se realice el pago del control vehicular dentro de ese mismo periodo.
En caso de no cumplir con este requisito, el subsidio se pierde y el propietario deberá cubrir el impuesto completo, lo que representa un gasto adicional importante.
¿Quiénes pueden acceder al programa y qué requisitos deben cumplir?
Para el canje de placas, las autoridades consideran como vehículos regulares a aquellos que:
- No tengan adeudos al cierre de 2025
- Estén al corriente en sus obligaciones vehiculares
En estos casos, el trámite resulta más sencillo. Sin embargo, si existen adeudos o cambios de propietario, se deben cumplir requisitos adicionales.
Entre los documentos principales se encuentran:
- Identificación oficial vigente
- Constancia de Situación Fiscal reciente
- Comprobante de domicilio en Veracruz
- Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo
- Placas y tarjeta de circulación
- Registro actualizado en REPUVE
En situaciones específicas, como vehículos de origen extranjero o unidades provenientes de otra entidad, pueden solicitarse documentos adicionales para validar la legalidad y procedencia.
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