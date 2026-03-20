Adiós al 50% en el canje de placas en Veracruz: los vehículos tienen hasta esta fecha o perderán el descuento

El programa de canje de placas en Veracruz ya está en marcha y trae consigo descuentos importantes para los automovilistas. Sin embargo, este beneficio no es permanente y tiene una fecha límite que marca la diferencia entre pagar menos o asumir un costo mayor: jueves 30 de abril de 2026.

A partir de la fecha límite, el descuento irá disminuyendo al grado de desaparecer por completo a partir del segundo semestre del año.

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Fecha límite para conservar el 50% de descuento en Veracruz

El mayor beneficio disponible actualmente es el 50% de descuento en el canje de placas, el cual aplica únicamente durante los meses de enero a abril de 2026.

Después de este periodo, el apoyo disminuye:

Mayo a junio: 30% de descuento

30% de descuento Julio a diciembre: se paga el costo completo

En términos reales, esto implica que el costo del canje puede pasar de aproximadamente $746 pesos con descuento, a más de $1,400 pesos en la segunda mitad del año, considerando valores actualizados con la UMA.

Además, estos montos pueden incluir un cargo adicional destinado al fomento educativo, conforme a la normatividad vigente.

Para acceder al descuento, es necesario cubrir primeramente el monto del control vehicular. |Imagen Ilustrativo

Tenencia gratis y control vehicular: otro beneficio que también vence

A la par del programa de reemplacamiento, en Veracruz también se mantiene el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, pero bajo condiciones.

Este beneficio aplica únicamente durante enero, febrero y marzo de 2026, siempre que se realice el pago del control vehicular dentro de ese mismo periodo.

En caso de no cumplir con este requisito, el subsidio se pierde y el propietario deberá cubrir el impuesto completo, lo que representa un gasto adicional importante.

¿Quiénes pueden acceder al programa y qué requisitos deben cumplir?

Para el canje de placas, las autoridades consideran como vehículos regulares a aquellos que:

No tengan adeudos al cierre de 2025

Estén al corriente en sus obligaciones vehiculares

En estos casos, el trámite resulta más sencillo. Sin embargo, si existen adeudos o cambios de propietario, se deben cumplir requisitos adicionales.

Entre los documentos principales se encuentran:

Identificación oficial vigente

Constancia de Situación Fiscal reciente

Comprobante de domicilio en Veracruz

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

Placas y tarjeta de circulación

Registro actualizado en REPUVE

En situaciones específicas, como vehículos de origen extranjero o unidades provenientes de otra entidad, pueden solicitarse documentos adicionales para validar la legalidad y procedencia.

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