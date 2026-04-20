Adiós verificación vehicular en Guanajuato: todas estas personas están exentas de realizar el trámite en 2026

Conoce qué unidades ya no realizan verificación vehicular en este estado.

Conoce qué unidades ya no realizan verificación vehicular en este estado. | Especial

Hay buenas noticias para miles de propietarios de vehículos en el estado. La verificación vehicular en Guanajuato ya no será obligatoria para todos en 2026, y varios dueños de unidades podrán adiós al trámite sin consecuencias legales.

El número de personas exentas de realizar el trámite es mayor de lo que muchos imaginan. Si tienes un vehículo con características específicas, es posible que ya no tengas que pisar un centro de verificación este año.

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¿Quiénes no necesitan verificación vehicular en Guanajuato este 2026?

Las motocicletas registradas en el estado quedan fuera de la obligación de verificar, según las disposiciones vigentes. Los propietarios de estos vehículos dicen adiós al trámite de forma oficial y sin necesidad de gestión adicional.

Motocicletas

Vehículos con placa de auto antiguo expedida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Maquinaria agrícola

Maquinaria de construcción y minera

Unidades exceptuadas por normas oficiales mexicanas

También quedan exentos quienes posean un vehículo con placa de auto antiguo, siempre que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado la haya expedido. Esta categoría aplica sin importar el año del automóvil, siempre que cuente con ese registro oficial.

La maquinaria agrícola, de construcción y minera tampoco debe realizar el trámite de verificación. Adicionalmente, cualquier unidad exceptuada por las normas oficiales mexicanas o disposiciones jurídicas aplicables queda automáticamente fuera del proceso.

Citas de verificacion en Queretaro Desde las motos hasta autos antiguos. (Getty Images)

Lo que debes saber antes de asumir que estás exento

No basta con creer que tu vehículo califica: necesitas documentación que lo respalde ante cualquier revisión de autoridades. La exención no es automática en todos los casos; algunas categorías requieren que la Secretaría de Finanzas haya emitido un documento oficial previo.

Si tu unidad cae dentro de las categorías exceptuadas por normas oficiales mexicanas, consulta directamente con las autoridades estatales para confirmar tu situación. Actuar sin la documentación correcta puede generar multas o inconvenientes en operativos de tránsito.

El gobierno de Guanajuato mantiene vigentes estas excepciones para 2026, pero las disposiciones jurídicas aplicables pueden actualizarse. Revisa periódicamente los canales oficiales del estado para no perder ningún cambio que afecte tu situación como propietario.

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