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Ni Jalisco ni Nuevo León: el estado de México que recibirá a la cultura de Querétaro en un festival gratuito

El arte, la música y la gastronomía queretana llega a este lugar de México por tercer año consecutivo.

Querétaro
Querétaro en Los Pinos|Gob.mx

Escrito por: Tatiana Cuschnir

La Ciudad de México se prepara para recibir una muestra masiva del talento de Querétaro. El evento denominado “Querétaro en Los Pinos” regresa a la capital del país con una propuesta multidisciplinaria que busca acercar la tradición de dicho estado a los capitalinos. Se trata de un festival gratuito que se llevará a cabo durante dos días, ofreciendo desde teatro infantil hasta presentaciones musicales en lenguas indígenas.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival "Querétaro en Los Pinos"?

El festival está programado para los días sábado 18 y domingo 19 de abril. Las actividades principales se concentrarán en el Complejo Cultural Los Pinos. El programa artístico comenzará formalmente a las 11:00 horas y se extenderá hasta las 17:00 horas, aunque el acceso general al recinto suele abrir desde las 10:00 horas.

La oferta cultural incluye:

  • Presentaciones teatrales diseñadas para niñas, niños y jóvenes.
  • Ensambles corales y música de concierto.
  • Muestras representativas del arte contemporáneo de Querétaro.
  • Gastronomía queretana.

¿Cómo llegar y qué servicios ofrece el evento en la CDMX?

El acceso al festival es por la Puerta 1 del Complejo Cultural Los Pinos, ubicada a unos pocos pasos de la estación del Metro Constituyentes. La entrada es libre para todo el público y no se requiere boleto previo. Para quienes prefieren alternativas de transporte sustentable, el lugar cuenta con un rack de bicicletas ubicado específicamente en la Puerta 3.

Información logística importante:

  • Mascotas: El evento es pet friendly, permitiendo el ingreso con correa únicamente en las áreas verdes.
  • Seguridad: Está permitido el ingreso con bolsas y mochilas de uso personal.
  • Contacto: Para dudas específicas, el complejo pone a disposición el teléfono 4155 0200 extensión 2412.

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