Ni Jalisco ni Nuevo León: el estado de México que recibirá a la cultura de Querétaro en un festival gratuito
El arte, la música y la gastronomía queretana llega a este lugar de México por tercer año consecutivo.
La Ciudad de México se prepara para recibir una muestra masiva del talento de Querétaro. El evento denominado “Querétaro en Los Pinos” regresa a la capital del país con una propuesta multidisciplinaria que busca acercar la tradición de dicho estado a los capitalinos. Se trata de un festival gratuito que se llevará a cabo durante dos días, ofreciendo desde teatro infantil hasta presentaciones musicales en lenguas indígenas.
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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival "Querétaro en Los Pinos"?
El festival está programado para los días sábado 18 y domingo 19 de abril. Las actividades principales se concentrarán en el Complejo Cultural Los Pinos. El programa artístico comenzará formalmente a las 11:00 horas y se extenderá hasta las 17:00 horas, aunque el acceso general al recinto suele abrir desde las 10:00 horas.
La oferta cultural incluye:
- Presentaciones teatrales diseñadas para niñas, niños y jóvenes.
- Ensambles corales y música de concierto.
- Muestras representativas del arte contemporáneo de Querétaro.
- Gastronomía queretana.
¿Cómo llegar y qué servicios ofrece el evento en la CDMX?
El acceso al festival es por la Puerta 1 del Complejo Cultural Los Pinos, ubicada a unos pocos pasos de la estación del Metro Constituyentes. La entrada es libre para todo el público y no se requiere boleto previo. Para quienes prefieren alternativas de transporte sustentable, el lugar cuenta con un rack de bicicletas ubicado específicamente en la Puerta 3.
Información logística importante:
- Mascotas: El evento es pet friendly, permitiendo el ingreso con correa únicamente en las áreas verdes.
- Seguridad: Está permitido el ingreso con bolsas y mochilas de uso personal.
- Contacto: Para dudas específicas, el complejo pone a disposición el teléfono 4155 0200 extensión 2412.
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