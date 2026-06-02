Pasaporte mexicano 2026: lo que la SRE confirmó que SÍ invalida tu documento (y lo que es falso)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene alertas constantes para todos los viajeros que planean salir del país próximamente. Las autoridades federales buscan evitar contratiempos en los filtros migratorios internacionales mediante recomendaciones oficiales.

Sin embargo, decenas de rumores falsos generan pánico innecesario entre la población mexicana que tiene vuelos programados. La desinformación sobre la supuesta invalidez crece de forma acelerada en plataformas digitales.

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¿Qué situaciones sí invalidan tu pasaporte mexicano según la SRE?

De acuerdo con el Reglamento de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la validez de tu documento depende de su estado físico y de criterios específicos de legibilidad. El artículo 33 de dicha normativa regula las causas de retención y cancelación.

El ingreso a territorio extranjero requiere lineamientos sumamente estrictos que la SRE detalla en sus manuales de operación. Las autoridades migratorias de cada destino tienen la facultad exclusiva de rechazar documentos que muestren alteraciones.

Los motivos reales de invalidez incluyen:

Falta de hojas disponibles para el estampado de visas o controles migratorios obligatorios en aeropuertos.

para el estampado de visas o controles migratorios obligatorios en aeropuertos. Documento dañado o alterado con raspaduras, enmendaduras o datos que resulten completamente ilegibles.

con raspaduras, enmendaduras o datos que resulten completamente ilegibles. Vigencia menor a seis meses al momento de ingresar al país de destino internacional.

al momento de ingresar al país de destino internacional. Cambios físicos drásticos que impidan la correcta comprobación de identidad frente a la fotografía.

Cada filtro fronterizo aplica medidas de seguridad avanzadas para proteger la soberanía de sus respectivas naciones. Un descuido en el cuidado cancela tu plan de viaje de forma inmediata.

holding a mexican passports Pasaportes sin chip electrónico mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento. (ENRIQUE SILVA DEL VAL/Getty Images)

¿Qué datos sobre el pasaporte de México resultan totalmente falsos?

La supuesta obligación de cambiar el documento tradicional por el modelo electrónico carece de sustento legal vigente. Los mitos en internet afirman que las libretas pierden validez antes de tiempo sin importar su fecha original.

Los rumores desmentidos por los hechos son:

Invalidez de pasaportes sin chip para entrar o salir de las terminales aéreas mexicanas.

para entrar o salir de las terminales aéreas mexicanas. Trámites obligatorios de datos biométricos fuera del proceso normal de renovación o primera vez.

fuera del proceso normal de renovación o primera vez. Rechazo generalizado de sistemas automatizados por falta de escaneo de iris actualizado de forma independiente.

por falta de escaneo de iris actualizado de forma independiente. Instrucción universal a las aerolíneas para negar el abordaje a pasajeros con documentos vigentes impresos.

La toma de huellas dactilares ocurre únicamente dentro de las oficinas institucionales durante tu cita programada. Ninguna plataforma externa tiene autorización para recopilar esta información ciudadana.

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