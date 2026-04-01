Adiós a las multas de tránsito en CDMX: lanzan descuento de 90% para multas generadas en estas fechas

Las multas de tránsito en CDMX tienen una salida este 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó un programa de condonación que permite pagar solo una fracción del monto original, siempre que la infracción no sea grave. El beneficio llega justo antes de Semana Santa y vence el 30 de abril, mes clave también para la condonación automática de la verificación vehicular.

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¿Quiénes acceden al descuento del 90% en multas de tránsito en CDMX?

El programa aplica a infracciones generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Quienes califiquen pagan solo el 10% del monto original.

Los beneficiarios son propietarios de vehículos particulares y concesionarios de taxis. No todas las multas entran: quedan fuera las faltas graves.

Tampoco califican infracciones vinculadas a lesiones por accidente de tránsito, comisión de un delito o invasión de carriles de transporte público. Conducir alcoholizado también queda excluido, al igual que las nuevas multas por cristales polarizados.

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Te invitamos a regularizar tus adeudos de forma sencilla pagando solo el 10% del total de tu multa. 💵

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🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/BjEm9jxwNZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 25, 2026

Multas por infracciones de tránsito en CDMX: ¿cuánto cuestan?

Las sanciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y varían según la gravedad de la falta. Estas son las más frecuentes en 2026:

Estacionarse en lugar prohibido : 10–30 UMAs ($1,173 – $3,519 pesos)

: 10–30 UMAs ($1,173 – $3,519 pesos) Invadir carril del Metrobús o ciclovía : 40–60 UMAs ($4,692 – $7,038 pesos)

: 40–60 UMAs ($4,692 – $7,038 pesos) Exceso de velocidad : 10–20 UMAs ($1,173 – $2,346 pesos)

: 10–20 UMAs ($1,173 – $2,346 pesos) Violar el Hoy No Circula : 20–30 UMAs ($2,346 – $3,519 pesos)

: 20–30 UMAs ($2,346 – $3,519 pesos) Usar celular al volante : 30–35 UMAs ($3,519 – $4,105 pesos)

: 30–35 UMAs ($3,519 – $4,105 pesos) No tener seguro vigente : 20–40 UMAs ($2,346 – $4,692 pesos)

: 20–40 UMAs ($2,346 – $4,692 pesos) Manejar bajo efectos del alcohol : 60 UMAs ($7,038 pesos)

: 60 UMAs ($7,038 pesos) Circular sin licencia: 20–30 UMAs ($2,346 – $3,519 pesos)

Regularizar las multas también desbloquea trámites como la verificación vehicular y la renovación de licencia, donde olvidar este vital requisito en tu licencia genera sanciones.

¿Cómo saber si tienes multas pendientes en CDMX?

Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y captura tu número de placa en la sección Consulta de Adeudos. En segundos aparece tu situación completa, paso útil para prevenir enormes multas por placas.

El pago se realiza en línea con tarjeta bancaria o mediante línea de captura en bancos, tiendas de autoservicio y establecimientos autorizados. Sin filas, sin pretextos.