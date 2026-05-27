Ni Jalisco ni Querétaro: este estado de México abre un nuevo centro de atención vehicular para simplificar trámites

Aguascalientes puso en marcha un nuevo Centro de Atención Vehicular (CAV) con el que busca concentrar múltiples servicios relacionados con movilidad, licencias y control vehicular en un solo espacio.

El proyecto comenzó operaciones en Plaza Vestir y forma parte de la estrategia estatal para reducir tiempos de espera, facilitar trámites para automovilistas y digitalizar servicios públicos.

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¿Qué trámites se pueden realizar en el nuevo centro?

El nuevo espacio reúne más de 50 servicios vinculados con control vehicular y movilidad dentro de Aguascalientes.

Entre los trámites disponibles destacan:

expedición y renovación de licencias

altas y bajas vehiculares

cambio de propietario

canje de placas

pago de infracciones

regularización de verificación vehicular

permisos para plataformas digitales

servicios para taxis y transporte escolar

Además, el modelo busca evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse entre diferentes dependencias para completar procedimientos relacionados con movilidad.

Autoridades de Aguascalientes pusieron en marcha el nuevo Centro de Atención Vehicular (CAV) en Plaza Vestir, donde los ciudadanos podrán realizar más de 50 trámites en un solo lugar.#AGS #noticias #centrovehicular pic.twitter.com/UpIGOapPYV — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) May 19, 2026

¿Dónde está ubicado el nuevo Centro de Atención Vehicular?

El complejo opera en Plaza Vestir, ubicado en el bulevar José María Chávez 1940, Ciudad Industrial, al sur de la capital del estado.

Las autoridades estatales también señalaron que el centro mantiene integración con distintas dependencias para agilizar procesos y consultas relacionadas con movilidad y transporte.

¿Cuánto tarda el trámite de licencia?

Uno de los servicios con mayor demanda dentro del nuevo centro es la expedición y renovación de licencias de conducir.

De acuerdo con Ramiro Pedroza Márquez, las personas pueden realizar previamente el curso obligatorio desde internet y posteriormente acudir únicamente a la evaluación presencial.

El proceso puede completarse en 15 minutos, de acuerdo con Pedroza Márquez. Incluso algunos trámites relacionados con licencias para plataformas digitales también fueron incorporados al nuevo esquema de atención.

¿Qué otros servicios fueron integrados?

El nuevo modelo también incluye atención relacionada con multas y procedimientos municipales vinculados con tránsito, gracias a la presencia de un juez calificado. Añadió que también se trabaja en una ventanilla digital para inversiones y apertura de empresas.

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