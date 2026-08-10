ÚLTIMO concierto de Harry Styles en la CDMX: Agenda de los mejores eventos hoy 10 de agosto

Harry Styles se despide de la CDMX con un último concierto, este lunes 10 de agosto. El famoso cantante británico hizo historia con una serie de shows icónicos que formaron parte de la gira Together, Together y que reunieron a miles de almas que cantaron al unísono en el Estadio GNP. Por supuesto, este lunes no será la excepción.

No obstante, el concierto de Harry Styles en la CDMX es solo uno de los eventos que ofrece la amplia cartelera cultural de la capital chilanga. Te contamos.

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¿A qué hora es el concierto de Harry Styles en la CDMX?

La Ciudad de México fue una de las paradas más importantes de la gira internacional de Harry Styles. Este lunes 10 de agosto, el intérprete de éxitos como “As It Was” y “Watermelon Sugar” volverá a deleitar a sus fans con éxitos icónicos que forman parte de su historia musical.

El concierto del ex One Direction se llevará a cabo en el Estadio GNP, en punto de las 21:00 horas. Es importante que tomes en cuenta que se esperan lluvias en la capital mexicana, por lo que no debes olvidar tu impermeable.

¿Cómo puedo obtener churros gratis en la CDMX hoy 10 de agosto?

Harry Styles acostumbra tener detalles con sus fans una vez que se despide de una de sus residencias; en este caso, el famoso regalará deliciosos churros durante este lunes 10 de agosto.

Lo único que debes hacer es acudir a la sucursal de la cafetería El Moro, ubicada en la Avenida Michoacán 27, en la colonia Condesa, en un horario de entre las 09:00 a las 23:00 horas. Los churros, cortesía de Harry Styles, estarán disponibles para los fans hasta agotar existencias. ¿Será que el famoso los probó durante sus caminatas por la CDMX?

Cartelera de teatro en la CDMX hoy 10 de agosto

Si no cuentas con boletos para el concierto de Harry Styles, pero buscas qué hacer en la CDMX hoy lunes 10 de agosto, no te preocupes, la capital mexicana cuenta con muchas más opciones para que disfrutes de tu tiempo libre; por ejemplo, el teatro.

La capital mexicana tiene siempre en cartelera puestas en escena ideales para todos los gustos y edades. Así que revisa las opciones y consigue tus boletos a través de Ticketmaster.

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas Nuestra Isla : Foro Lucerna

: Foro Lucerna DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 20:30 horas

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