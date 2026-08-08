De Harry Styles a Melanie Martinez: Estos son los mejores conciertos hoy 8 de agosto

El cantante británico Harry Styles dará su penúltimo concierto en la CDMX hoy sábado 8 de agosto. Pero, si no tienes boleto para este concierto, no te preocupes, porque la capital mexicana ofrece una amplia cartelera cultural ideal para todos los gustos.

Hoy podrás disfrutar desde el show de Melanie Martinez hasta conciertos de música clásica y las mejores puestas en escena. Te compartimos sedes, horarios y precios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿A qué hora es el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP hoy?

La visita de Harry Styles en México se ha convertido en todo un fenómeno, pues además de sus espectaculares conciertos, que forman parte de su gira Together, Together, el famoso exintegrante de One Direction ha llamado la atención de sus fans con sus paseos por ciertas zonas de la capital chilanga.

Los videos de los encuentros fortuitos de algunos fans con el cantante se han convertido en tendencia en redes sociales. Si vas a asistir hoy al concierto de Harry Styles, aquí te dejamos algunos detalles.

Sede: Estadio GNP Seguros

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Hora: En punto de las 21:00 horas

Es importante que tomes precauciones en caso de lluvia.

Otros conciertos en la CDMX hoy 8 de agosto

Los boletos para los conciertos de Harry Styles se agotaron en la CDMX casi de inmediato que se pusieron a la venta, pero si no tienes entradas para este show, no te preocupes, pues la capital mexicana siempre tiene muchos más eventos en cartelera. Por ejemplo, te compartimos estas opciones:

La Calandria : Ensamble de los Grandes Viento: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19:00 horas

: Ensamble de los Grandes Viento: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19:00 horas 2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON] in MEXICO : Pepsi Center, a las 20:00 horas

: Pepsi Center, a las 20:00 horas Charles Ann : Auditorio Nacional, a las 20:00 horas

: Auditorio Nacional, a las 20:00 horas Historias de canciones. Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez : El Cantoral, a las 20:00 horas

: El Cantoral, a las 20:00 horas Melanie Martinez - HADES: THE SACRIFICE: Palacio de los Deportes,a las 20:00 horas

Puedes checar precio de boletos en el siguiente ENLACE.

Cartelera de teatro CDMX hoy 8 de agosto

Además de eventos musicales, la agenda cultural de la capital mexicana también tiene una amplia oferta de obras de teatro, que puedes disfrutar en familia, con amigos o con tu pareja. En adn Noticias, te compartimos las mejores opciones de este viernes 8 de agosto:

Obras de teatro para niños hoy

Guille y el Nahual : Teatro Sergio Magaña, a las 13:00 horas

: Teatro Sergio Magaña, a las 13:00 horas Mika y su Ozo de Peluche : Foro a poco no, a las 13:00 horas

: Foro a poco no, a las 13:00 horas Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? : Teatro Tepeyac, a las 14:00 horas

: Teatro Tepeyac, a las 14:00 horas La Sirenita Musical: Teatro Tepeyac, a las 16:00 horas

Teatro Tepeyac, a las 16:00 horas El Rey León: Teatro Telcel, a las 16:30 horas

Obras de teatro adultos hoy

El Fantasma De La Ópera : Teatro de los Insurgentes, a las 17:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 17:00 horas Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después: Centro Cultural Teatro I, a las 17:00 horas

Centro Cultural Teatro I, a las 17:00 horas Mentiras el Musical: Teatro Aldama, a las 17:00 horas

Teatro Aldama, a las 17:00 horas El Sótano : Teatro Fernando Soler, a las 18:00 horas

: Teatro Fernando Soler, a las 18:00 horas La Dama De Negro: Tetaro 11 de julio, a las 18:00 horas

Checa la cartelera de teatro completa en este ENLACE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.