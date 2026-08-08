De Harry Styles a Melanie Martinez: Estos son los mejores conciertos hoy 8 de agosto

El cantante británico Harry Styles dará su penúltimo concierto en la CDMX hoy sábado 8 de agosto. Pero, si no tienes boleto para este concierto, no te preocupes, porque la capital mexicana ofrece una amplia cartelera cultural ideal para todos los gustos.
Hoy podrás disfrutar desde el show de Melanie Martinez hasta conciertos de música clásica y las mejores puestas en escena. Te compartimos sedes, horarios y precios.
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¿A qué hora es el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP hoy?
La visita de Harry Styles en México se ha convertido en todo un fenómeno, pues además de sus espectaculares conciertos, que forman parte de su gira Together, Together, el famoso exintegrante de One Direction ha llamado la atención de sus fans con sus paseos por ciertas zonas de la capital chilanga.
Los videos de los encuentros fortuitos de algunos fans con el cantante se han convertido en tendencia en redes sociales. Si vas a asistir hoy al concierto de Harry Styles, aquí te dejamos algunos detalles.
- Sede: Estadio GNP Seguros
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Hora: En punto de las 21:00 horas
Es importante que tomes precauciones en caso de lluvia.
Otros conciertos en la CDMX hoy 8 de agosto
Los boletos para los conciertos de Harry Styles se agotaron en la CDMX casi de inmediato que se pusieron a la venta, pero si no tienes entradas para este show, no te preocupes, pues la capital mexicana siempre tiene muchos más eventos en cartelera. Por ejemplo, te compartimos estas opciones:
- La Calandria: Ensamble de los Grandes Viento: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19:00 horas
- 2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON] in MEXICO: Pepsi Center, a las 20:00 horas
- Charles Ann: Auditorio Nacional, a las 20:00 horas
- Historias de canciones. Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez: El Cantoral, a las 20:00 horas
- Melanie Martinez - HADES: THE SACRIFICE: Palacio de los Deportes,a las 20:00 horas
Puedes checar precio de boletos en el siguiente ENLACE.
Cartelera de teatro CDMX hoy 8 de agosto
Además de eventos musicales, la agenda cultural de la capital mexicana también tiene una amplia oferta de obras de teatro, que puedes disfrutar en familia, con amigos o con tu pareja. En adn Noticias, te compartimos las mejores opciones de este viernes 8 de agosto:
Obras de teatro para niños hoy
- Guille y el Nahual: Teatro Sergio Magaña, a las 13:00 horas
- Mika y su Ozo de Peluche: Foro a poco no, a las 13:00 horas
- Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz?: Teatro Tepeyac, a las 14:00 horas
- La Sirenita Musical: Teatro Tepeyac, a las 16:00 horas
- El Rey León: Teatro Telcel, a las 16:30 horas
Obras de teatro adultos hoy
- El Fantasma De La Ópera: Teatro de los Insurgentes, a las 17:00 horas
- Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después: Centro Cultural Teatro I, a las 17:00 horas
- Mentiras el Musical: Teatro Aldama, a las 17:00 horas
- El Sótano: Teatro Fernando Soler, a las 18:00 horas
- La Dama De Negro: Tetaro 11 de julio, a las 18:00 horas
Checa la cartelera de teatro completa en este ENLACE.
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