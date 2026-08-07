Junior H, Nicky Jam y Kenia OS llegan al Baja Beach Fest 2026: Estos son los horarios del sábado

Si sobreviviste al primer día del Baja Beach Fest 2026, tenemos noticias: todavía no es momento de darle descanso a las piernas, la fiesta continúa este sábado 8 de agosto y la segunda jornada promete llevar el perreo hasta la madrugada en Playas de Rosarito.

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Y agárrate, porque el cartel mezcla varias generaciones: Junior H, Nicky Jam, Farruko, Kenia OS, Jowell y Randy, Zion y Deorro son algunos de los artistas que tomarán los escenarios.

Así que administra la batería del celular y también la del cuerpo, porque en adn Noticias te contamos quién se presenta en el Baja Beach Fest este sábado 8 de agosto, los horarios y cuánto cuestan los boletos.

¿Qué artistas se presentan este sábado 8 de agosto en Baja Beach Fest 2026?

El segundo día del festival viene cargadito; de acuerdo con el cartel oficial de Baja Beach Fest, Junior H será uno de los protagonistas de la jornada y tendrá la misión de cerrar la noche cuando el reloj ya marque la madrugada del domingo.

Antes llegará una dosis de nostalgia para quienes crecieron escuchando reguetón: Nicky Jam, Farruko, Jowell y Randy, J Álvarez y Zion también forman parte de la programación.

Kenia OS llegará al escenario durante la noche, mientras que Deorro pondrá el toque electrónico a una jornada que tendrá de todo un poco.

Horarios de Baja Beach Fest para el sábado 8 de agosto

¿No quieres perderte a tu artista favorito por andar comprando la bebida? Mejor guarda estos horarios.

La programación anunciada para el sábado es:

2:30 - 3:00 p.m.: Orozco

3:10 - 3:30 p.m.: Hamilton

3:40 - 4:00 p.m.: Jory Boy

4:20 - 4:50 p.m.: J Álvarez

5:10 - 5:55 p.m.: Deorro

5:55 - 6:20 p.m.: Dynamiqo — Tower Stage

6:25 - 7:00 p.m.: Zion

7:30 - 8:10 p.m.: Kenia OS

8:10 - 8:40 p.m.: Rico Muerto Takeover — Tower Stage

8:45 - 9:35 p.m.: Jowell y Randy

10:05 - 10:50 p.m.: Farruko

10:50 - 11:35 p.m.: Pedro Sampaio — Tower Stage

11:40 p.m. - 12:30 a.m.: Nicky Jam

1:15 - 2:15 a.m.: Junior H

Los horarios están sujetos a posibles ajustes de la organización, por lo que antes de lanzarte al escenario conviene revisar las actualizaciones oficiales del festival.

¿A qué hora canta Junior H en Baja Beach Fest 2026?

Si tu misión del sábado es cantar a todo pulmón con Junior H, vas a necesitar guardar energía.

El cantante mexicano está programado de 1:15 a 2:15 de la madrugada, por lo que será el encargado de cerrar las actividades del escenario principal.

Justo antes llegará uno de los pesos pesados del reguetón: Nicky Jam cantará de 11:40 de la noche a 12:30 de la madrugada y Farruko, por su parte, subirá de 10:05 a 10:50 de la noche.

¿A qué hora canta Kenia OS en Baja Beach Fest?

Los keninis también tienen cita en Rosarito; Kenia OS se presentará de 7:30 a 8:10 de la noche este sábado 8 de agosto.

La mexicana compartirá jornada con leyendas del reguetón y artistas del regional mexicano y la electrónica, convirtiendo al segundo día en uno de los más variados del festival.

¿Cuánto cuestan los boletos para Baja Beach Fest 2026?

Si el cartel terminó de convencerte y quieres armar un plan de último minuto, el sitio oficial todavía muestra accesos individuales para el festival.

Al corte de este viernes 7 de agosto, los precios publicados para pases de un día son:

1-Day GA: 185 dólares

1-Day GA+: 229 dólares

1-Day VIP: 379 dólares

Los precios publicados incluyen cargos del festival, aunque pueden añadirse impuestos aplicables; la disponibilidad puede cambiar conforme se agoten los accesos.

Los pases se adquieren directamente desde el sitio oficial de Baja Beach Fest.

¿Dónde es el Baja Beach Fest 2026?

El Baja Beach Fest 2026 se realiza en Playas de Rosarito, Baja California, del 7 al 9 de agosto.

El acceso al festival es únicamente para mayores de 18 años.

Y si después de bailar hasta las 2 de la mañana todavía te queda energía, mis respetos, el domingo habrá una última ronda con Ozuna, Sean Paul, Manuel Turizo, Ryan Castro, Kapo y John Summit.

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