Harry Styles en la CDMX y los mejores eventos para que te diviertas hoy 4 de agosto

Harry Styles la está rompiendo en México con su gira Together, Together Tour 2026 y este martes 4 de agosto no te puedes perder uno de los espectáculos más esperados del 2026. Si ya estás lista para formar parte de este recuento de éxitos nuevos y clásicos del famoso británico, sigue leyendo, porque te contamos todos los detalles.

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¿A qué hora es el concierto de Harry Styles en la CDMX hoy 4 de agosto?

El trece concierto de Harry Styles se llevará a cabo en el icónico Estadio GNP de la CDMX y está programado para comenzar en punto de las 20:00 horas. Durante sus primeros conciertos, el famoso interpretó temas de sus cuatro álbumes de estudio, canciones inéditas y clásicos. Además, cerró con “As It Was”, uno de los temas icónicos de su carrera musical.

Este 2026, Harry Styles dará seis conciertos en territorio mexicano para deleitar a su publico que lo ha seguido desde que formaba parte de la exitosa boy band One Direction.

Algunos de los temas que escucharás en el concierto de Harry Styles en la CDMX son los siguientes:

Are You Listening Yet? - Intro -

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music For A Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

Italian Girls

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla’s Song (Satellite)

Aperture

Entr’acte

Night Changes

History

Love Of My Life

Sign Of The Times

Closer – As It Was

Otro concierto en la CDMX hoy 4 de agosto

Si no tienes planeado ir al concierto de Harry Styles, pero te gustaría disfrutar de un evento musical, ni te preocupes, porque la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera cultural que abarca todos los gustos. Este martes 4 de agosto no es la excepción, por ejemplo, hay un concierto ideal para los amantes de la música romántica.

Con cierto... Bolero: Teatro Royal Pedregal, en punto de las 20:00 horas.

Cartelera de teatros 4 de agosto

Pero, si lo tuyo no son los conciertos, sino una buena obra de teatro, te contamos que también en martes, la CDMX tiene las mejores puestas en escena en cartelera.

Ride The Cyclone El Musical : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas Te quiero hasta la luna : Foro Lucerna, a las 20:30 horas

: Foro Lucerna, a las 20:30 horas Las Heridas del Viento: Teatro Milán, a las 20:45 horas

Conciertos, obras de teatro, la CDMX siempre tiene un evento imperdible para que disfrutes y te diviertas en tu tiempo libre. Elige tu favorito y no te quedes en casa.

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