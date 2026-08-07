Panteón Rococó en CDMX: Anuncia gran cierre de gira en el Estadio GNP

Treinta años no se cumplen todos los días y Panteón Rococó quiere cerrar la celebración como mejor sabe hacerlo: con miles de personas saltando, cantando y haciendo retumbar uno de los escenarios más grandes de la Ciudad de México.

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Si alguna vez gritaste La Carencia, dedicaste La Dosis Perfecta o cantaste Vendedora de caricias como si no hubiera mañana, ve preparando la garganta.

¿Panteón Rococó se despide de los escenarios?

Tranqui, todavía no guardes los tenis para el slam, Panteón Rococó no ha anunciado oficialmente su separación ni un retiro definitivo de los escenarios.

Lo que llega a su fin es la gira conmemorativa XXX Aniversario: Generación 95, con la que la agrupación ha celebrado tres décadas de trayectoria.

El anuncio llegó acompañado de una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Toda gran gira merece un cierre y todo camino una pausa”.

La palabra “pausa” encendió las dudas sobre el futuro de la agrupación; sin embargo, hasta ahora no se ha informado que el concierto represente el adiós definitivo de Panteón Rococó.

Será, eso sí, el cierre de uno de los capítulos más importantes de su historia.

¿Cuándo será el concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP?

La última gran fiesta de la gira ya tiene fecha: sábado 26 de diciembre de 2026, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La presentación cerrará el recorrido de Generación 95, proyecto con el que Panteón Rococó ha celebrado sus 30 años frente a seguidores de distintas generaciones.

En noviembre de 2025, la banda ofreció dos conciertos en el mismo recinto como parte de los festejos por su aniversario, de acuerdo con el historial disponible en Ticketmaster.

Por ahora no se han confirmado invitados especiales ni todos los detalles de la producción del espectáculo.

Panteón Rococó anuncia gira Después de celebrar tres décadas de ska sobre los escenarios, Panteón Rococó prepara una última gran fiesta de su gira Generación 95. (FB OCESA)

¿Cuándo es la preventa para Panteón Rococó?

Si quieres estar ahí cuando suene La Carencia, mejor apunta las fechas, porque la venta de boletos contará con distintas etapas:

• Venta Beyond: lunes 10 de agosto, 9:00 horas.

• Preventa Priority: martes 11 de agosto, 9:00 horas.

• Preventa Banamex: miércoles 12 de agosto, 14:00 horas.

• Venta general: jueves 13 de agosto, 14:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Además, se contempla la opción de tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras que cumplan con el monto mínimo establecido.

¿Cuánto cuestan los boletos de Panteón Rococó?

Aquí toca aguantar tantito las ganas de sacar la tarjeta: los precios de los boletos todavía no han sido publicados oficialmente.

Por ello, lo recomendable es evitar precios filtrados o cantidades de conciertos anteriores y esperar la tarifa correspondiente al espectáculo del 26 de diciembre.

Y aunque la frase “todo camino merece una pausa” dejó a más de un fan con el corazón apachurrado, hasta ahora la certeza es una: Panteón Rococó prepara el cierre de su gira, no ha anunciado el final de la banda.

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