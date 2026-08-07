Estas son las cafeterías mexicanas consideradas como las mejores del mundo

México se caracteriza por su gastronomía y amplia variedad de restaurantes para visitar y en The World´s 10 Best Coffe Shops se incluyeron tres cafeterías mexicanas como las mejores del mundo y aquí te decimos dónde se encuentran para que las visites.

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Cafeterías de México consideradas dentro de las mejores del mundo

De acuerdo con el ranking, en el número 35 se encuentra Histórico, una cafetería ubicada en Miguel Hidalgo 1 en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas.

Exploradores de Café en Av. Santa Fe 601, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos esta en el número 87. Cuenta con una rotación de granos de especialidad para deleitar el paladar de quienes acuden a sus catas.

En el número 97 se encuentra El Terrible Juan ubicado en Calle Colonias 440, Col Americana, Americana, Guadalajara, Jalisco. Tiene una barra de café de especialidad y panadería al horno.

Las mejores cafeterías del mundo

Un jurado formado por más de 800 profesionales del sector cafetero y gastronómico evaluaron 15 mil establecimientos para rankear a los mejores tomando en cuenta la calidad del café, el expertise del barista, las prácticas de sostenibilidad, el servicio al cliente, ambiente y atmósfera de la cafetería y estos lugares ocupan los primeros 10:

Onyx Coffee Lab – Rogers, Arkansas (EEUU)

Tim Wendelboe – Oslo (Noruega)

Alquimia Coffee – Santa Ana (El Salvador)

Only Coffee Project Crows Nest – Sídney (Australia)

Toby’s Estate Coffee Roasters – Sídney (Australia)

Apartment Coffee – Singapur

Gota Coffee Experts – Viena (Austria)

Story of Ono – Selangor (Malasia)

Tropicalia Coffee – Bogotá (Colombia)

Tanat – París (Francia)

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