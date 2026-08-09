Resultados Tris hoy domingo 9 de agosto 2026: consulta los números ganadores de la Lotería Nacional

Si este domingo 9 de agosto de 2026 decidiste probar suerte con el Tris de la Lotería Nacional, llegó la hora de tener el boleto a la mano. A lo largo del día se conocerán los resultados de los cinco sorteos y aquí podrás revisar las combinaciones ganadoras.

Así que antes de guardar el boleto en la cartera o dejarlo olvidado por ahí, revisa bien tus números, uno nunca sabe cuándo la suerte puede dar una sorpresa.

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Resultados del Tris hoy domingo 9 de agosto de 2026

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del Tris durante el día. Estos son los resultados que debes consultar:

• Tris Mediodía: Sorteo 36453 | Ganador 5-6-0-8-9 Multiplicador: No

• Tris de las Tres: En proceso

• Tris Extra: Sorteo: En proceso

• Tris de las Siete: Sorteo: En proceso

• Tris Clásico: En proceso

¿Cómo saber si ganaste el Tris?

Una vez que tengas los resultados de cada sorteo, compara la combinación ganadora con los números que aparecen en tu boleto.

En algunas modalidades del Tris puedes elegir uno, dos, tres, cuatro o cinco dígitos, de acuerdo con el tipo de jugada realizada.

Si participaste en la Directa de 5, los cinco dígitos deben coincidir con la combinación ganadora y hacerlo en el mismo orden.

Y si alguno de tus números resultó ganador, no tires el boleto ni lo guardes en cualquier lugar; antes de pensar qué vas a hacer con el premio, hay que asegurarse de conservar el comprobante.

¿Cómo se juega el Tris?

El Tris de la Lotería Nacional puede jugarse desde un peso y permite elegir diferentes cantidades de dígitos, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Puedes escoger tus propios números o dejar que el sistema los genere mediante opciones como Trismático.

Los cinco sorteos del Tris se realizan en los siguientes horarios:

• Tris Mediodía: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Por eso, si todavía no aparece alguno de los resultados, no te preocupes: la jornada del Tris termina hasta el sorteo Clásico.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si tus números resultaron ganadores, hay algo que debes cuidar desde el primer momento: el boleto o la constancia de participación.

La Lotería Nacional establece que este documento funciona como comprobante oficial para reclamar el premio.

Los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de venta directa o expendios autorizados.

Cuando se trata de cantidades mayores existen otros mecanismos de pago y requisitos de identificación.

Los premios también pueden reclamarse, sin importar el monto, en las oficinas señaladas por la Lotería Nacional en Avenida Insurgentes Sur 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

¿El premio del Tris paga impuestos?

El premio anunciado es una cantidad bruta, por lo que el dinero que finalmente reciba el ganador puede ser menor después de aplicar las retenciones correspondientes.

La Lotería Nacional señala que los premios están sujetos al impuesto correspondiente y que la retención se realiza al momento del pago.

A nivel federal se retiene 1%, mientras que el porcentaje estatal depende de la entidad.

En Ciudad de México y Estado de México, por ejemplo, la tasa total vigente es de 7%, integrada por 1% federal y 6% estatal.

Por eso, si hoy la suerte estuvo de tu lado, antes de hacer cuentas con el premio completo recuerda considerar las retenciones.

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio del Tris?

Aquí hay otro dato que conviene tener muy presente: no tienes todo el tiempo del mundo para cobrar.

Los ganadores cuentan con 60 días naturales, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, para reclamar el premio.

Una vez que termina ese periodo, el derecho al cobro caduca.

Así que, si tus números aparecen entre los ganadores de este domingo 9 de agosto, lo mejor es no dejar el boleto olvidado en un cajón.

¿Qué pasa si pierdes tu boleto ganador?

Aquí sí viene la parte que nadie quiere imaginar, pues, el boleto o constancia de participación es indispensable para cobrar, ya que funciona como comprobante oficial de la jugada.

Si compraste un boleto físico, procura conservarlo en un lugar seguro y evita que se rompa, se deteriore o tenga alteraciones.

En caso de que la participación sea digital, también debes conservar la constancia correspondiente.

Porque acertar los números y después perder el boleto sería, probablemente, una de las peores bromas que podría jugarte la suerte.

¿Dónde consultar los resultados del Tris?

Los resultados del Tris de la Lotería Nacional pueden consultarse a través de los canales oficiales y en esta nota conforme se actualicen los cinco sorteos de este domingo.

Si jugaste hoy, revisa cada resultado con calma y conserva tu boleto hasta confirmar si obtuviste algún premio.

Y si esta vez no salió tu número, siempre queda la frase clásica: “hoy no era, pero mañana quién sabe”.

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