Resultados Tris hoy sábado 8 de agosto 2026: consulta los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Y si hoy sí te toca? Si todavía no compras tu boleto para la Lotería Nacional, aún tienes tiempo para probar suerte y quién sabe, quizá este sábado 8 de agosto de 2026 sea el día en que tus números cambien la historia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pero si ya tienes tu boleto del Tris, llegó el momento de sacarlo y revisar los resultados de los cinco sorteos de hoy y en adn noticias te diremos cuáles son los números ganadores y, si la suerte estuvo de tu lado, también te contamos cómo cobrar tu premio, cuánto tiempo tienes para hacerlo y qué impuestos debes considerar.

Resultados del Tris hoy 8 de agosto de 2026

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del Tris durante el día; estos son los números ganadores:

• Tris Mediodía: Sorteo 36448 | Ganador: 9-9-6-1-9 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36449 | Ganador: 0-2-2-5-0 | Multiplicador: NO

• Tris Extra: 36450 | Números ganadores: 1-2-5-4-7 | Multiplicador: NO

• Tris de las Siete: 36451 | Números ganadores: 3-9-0-5-7 | Multiplicador: NO

• Tris Clásico: 36452 | Ganador: 85076 | Multiplicador: SI

Ya tenemos los resultados del sorteo #TrisMedioDía No. 36448 🎉

El número ganador es: ✨ 9-9-6-1-9 ✨

Multiplicador: NO ❌

¡Le deseamos mucha suerte! 🤞🏽 pic.twitter.com/qZoG3PQjBh — Lotería Nacional (@lotenal) August 8, 2026

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si resultaste ganador, lo primero es muy sencillo: conserva tu boleto o constancia de participación.

De acuerdo con la información de la Lotería Nacional, los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de venta directa o expendios autorizados.

Para premios de cantidades mayores existen otros mecanismos de pago y requisitos de identificación.

Además, los premios pueden reclamarse, sin importar el monto, en las oficinas señaladas por la Lotería Nacional ubicadas en: Avenida Insurgentes Sur 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Así que, si la suerte te sonríe, guarda el boleto como si fuera oro .

¿El premio del Tris paga impuestos?

Antes de empezar a hacer cuentas pensando que todo el premio llegará completito a tu cuenta, hay que considerar los impuestos.

La Lotería Nacional señala que los premios están sujetos al impuesto correspondiente y que la retención se realiza al momento del pago.

A nivel federal se aplica una retención de 1%, mientras que el porcentaje estatal depende de la entidad federativa.

Por ejemplo, en Ciudad de México y Estado de México, la tasa total establecida actualmente es de 7%, integrada por 1% federal y 6% estatal.

Por ello, la cantidad neta que recibe el ganador puede ser menor al monto bruto anunciado.

¿Cómo se juega el Tris?

No necesitas apostar una fortuna para probar suerte, el Tris puede jugarse desde un peso y permite elegir uno, dos, tres, cuatro o cinco dígitos, dependiendo del tipo de apuesta.

Puedes seleccionar tus propios números o dejar que el sistema los genere mediante opciones como Trismático.

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del Tris al día:

• Tris Mediodía: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Para obtener el premio de la Directa de 5, los cinco dígitos deben coincidir exactamente y en el mismo orden con la combinación ganadora.

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio del Tris?

Aquí viene una parte importante: no dejes el boleto ganador olvidado en un cajón.

Los ganadores tienen 60 días naturales para cobrar el premio, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Una vez que termina este plazo, el derecho al cobro caduca, de acuerdo con la información oficial de la Lotería Nacional.

Así que, si tus números resultaron ganadores, lo mejor es iniciar cuanto antes el proceso para reclamar el premio.

¿Qué pasa si pierdes tu boleto ganador?

Aquí sí sería un verdadero golpe de suerte, pero de los malos, pues la Lotería Nacional advierte que el boleto o constancia de participación es indispensable para cobrar, ya que funciona como comprobante oficial de la jugada ganadora.

Por eso, si compraste un boleto físico, mantenlo en un lugar seguro y evita tachaduras, alteraciones o daños.

Si realizaste una participación digital, también debes conservar la constancia correspondiente.

Porque imagínate acertar los cinco números y luego no encontrar el boleto, eso sí sería para llorar.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Tris?

Los resultados del Tris pueden verificarse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional o aquí en adn noticias, que desde temprano te estaremos informando sobre el proceso.

Si participaste en alguno de los sorteos de este sábado 8 de agosto, revisa cuidadosamente los números y conserva tu boleto hasta confirmar si obtuviste algún premio.

Y recuerda: primero verifica, después celebras, quién sabe, quizá hoy sea el día en que pases de decir “a ver si me saco algo” a “¿y ahora dónde cobro?”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.