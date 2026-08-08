Fecha de la Feria del Mole y Tamal 2026 para que deleites tu paladar

Si tienes antojo de comer mole o tamales y quieres deleitar tu paladar la Feria del Mole y el Tamal 2026 es la mejor opción y para que no te la pierdas, aquí te compartimos todos los detalles del evento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es la Feria del Mole y Tamal 2026?

La Feria del Mole y Tamal 2026 se llevará a cabo el sábado 15 y domingo 16 de agosto en la Casa de la Cultura de Atlacholoaya en Morelos. La entrada es libre y la forma más sencilla de llegar desde la CDMX es tomar la Autopista del Sol y al pasar la caseta de Alpuyeca deberás tomar la desviación hacia Xochitepec/Atlacholoaya y la señalización te llevará a la Casa de la Cultura.

También puedes tomar un autobús hacia Cuernavaca o Jojutla y abordar un taxi o transporte local que te lleve al poblado de Atlacholoaya.

¿Qué habrá en la Feria del Mole y Tamal 2026?

Durante el evento participaran 25 tlacualeras y cocineras tradicionales que prepararán una gran variedad de mole y tamales y habrá mole rosa, una receta innovadora para sorprender a los asistentes.

Además se llevará a cabo el baile del guajolote, un recorrido tradicional que va desde la iglesia de San Bartolo hasta el campo deportivo. Grupo Acapulco Internacional y La Nueva Estrella de Morelos se encargarán de amenizar con música y en el pasillo de sanación conocerás más sobre la medicina tradicional, la herbolaria, terapias alternativas y masajes terapéuticos.

Cabe mencionar que los tamales son un platillo prehispánico pues se comía en grandes fiestas y se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra. Mientras que el mole es uno de los platillos más representativos que se ha transformado con el paso del tiempo y su nombre proviene del náhuatl molli o mulli, y se refiere a varios tipos de salsas preparadas a partir de chiles y otros ingredientes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.