Gato Fest CDMX tendrá pláticas, venta de artículos y adopciones este 2026

En México existen muchos refugios que se encargan de rescatar a gatos que son abandonados y buscarles un nuevo hogar y este 2026 se llevará a cabo el Gato Fest que tiene como objetivo ayudar a más de 30 refugios de gatitos y recaudar 11 toneladas de alimento.

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¿Cuándo y dónde será el Gato Fest 2026?

El evento se llevará a cabo el 9 de agosto en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo de las 10:00 a las 20:00 horas y habrá carpas en las que expertos y médicos darán información sobre el cuidado de los gatos. Además se buscará crear conciencia sobre la sobrepoblación y el maltrato. Los asistentes encontrarán:

Jornadas de adopción responsable

Centros de acopio para recibir donaciones

Pláticas y actividades informativas sobre bienestar animal

Espacios culturales y recreativos

¿Cómo se puede apoyar?

La idea es ayudar a los albergues que no cuentan con apoyo del gobierno y puedes apoyar donando alimento, artículos de limpieza, arena, rascadores y juguetes. También puedes llevar suplementos y alimento especial ya que hay muchos gatos con condiciones médicas crónicas.

Además es importante crear conciencia sobre el cuidado de los animales pues México ocupa el primer lugar en Latinoamérica donde 7 de cada 10 mascotas sufren algún tipo de abuso y cada año mueren por esta razón alrededor de 60 mil animales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cómo llegar al Gato Fest 2026?

El evento se realizará en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en Av. Parque Lira 94, Observatorio, Miguel Hidalgo. Si vas a ir en transporte público la línea 7 del Metro es la más cercana. Deberás bajar en la estación Tacubaya o en Constituyentes y caminar hasta llegar a la explanada.

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