¡Saca los prohibidos! Grupo Firme, Los Ángeles Azules y Merenglass ponen a bailar la CDMX hoy 17 de julio

¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! Por eso, te urge lanzarte a uno de los mejores conciertos de la CDMX y ponerte a bailar. Hoy 17 de julio, la capital mexicana trae distintos ritmos latinos con agrupaciones de la talla de Grupo Firme, Los Ángeles Azules y Merenglass. ¿Qué ritmo se te antoja? Te contamos dónde y a qué hora están programados estos espectáculos imperdibles. ¡No lo pienses más y saca los prohibidos!

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¿Qué concierto habrá en el Estadio GNP hoy?

Grupo Firme llega al escenario del Estadio GNP este viernes 17 de julio. La banda de música regional mexicana creada por Jairo Corral y Eduin Cázares y originaria de Tijuana, Baja California, invita a los capitalinos a formar parte de “La Última Peda Tour 2026”.

Sede: Estadio GNP

Fecha: Viernes 17 de julio

Horario: En punto de las 21:00 horas

Desde: De $856 a $4,550 pesos

Puedes conseguir boletos en este ENLACE.

Artistas que se presentan hoy en el Campo Marte

¡De Iztapalapa para la CDMX! Este viernes 17 de julio llegan al FAN Fest Campo Marte, Los Ángeles Azules, la icónica agrupación mexicana que también forma parte de la fiesta futbolera. Disfruta de los últimos eventos previos a la gran Final del Mundial 2026 con esta banda que se ha convertido en un referente de la cumbia mexicana.

Baila al ritmo de éxitos como “17 años”, “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Mis Sentimientos”, entre otras canciones que no pueden faltar en una fiesta mexicana.

Sede: Campo Marte

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: 20.00 horas

Precio: Desde 600 pesos

¿Qué concierto habrá GRATIS en el Zócalo?

¡La fiesta futbolera no se acaba hasta que se acaba! Por eso, Merenglass te invita a disfrutar de una tarde de bailes al ritmo del merengue con una de las bandas que se han convertido en referente de una buena fiesta mexicana.

Atrevete a sacar los prohibidos en pleno Zócalo capitalino con éxitos como “La mujer del pelotero”, “Kulikitaka” y “La Iguana”, entre muchos otros que seguro has bailado en bodas y cumpleaños.

Sede: Zócalo Capitalino

Fecha: Viernes 17 de julio

Hora: Desde las 15:00 horas

Precio: GRATIS

¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

El mes de julio está lleno de sorpresas para los capitalinos, pues recibirá en sus recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes, entre otros, a estrellas nacionales e internacionales que te harán pasar noches inolvidables. Estos son los conciertos más esperados de julio:

Grupo Firme : Viernes 17 y sábado 18 de julio

: Viernes 17 y sábado 18 de julio Harry Styles : Viernes 31 de julio

: Viernes 31 de julio El Tri : Viernes 25 de julio en el Palacio de los Deportes

: Viernes 25 de julio en el Palacio de los Deportes Manuel Mijares: Jueves 31 de julio en el Auditorio Nacional

Vale la pena disfrutar de estos momentos en compañía de tus seres queridos, ¿no crees?. No lo pienses más y consigue boletos para los mejores conciertos en la CDMX.

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