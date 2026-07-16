Playa del Carmen celebra un nuevo aniversario el próximo 28 de julio con la presencia estelar de una de las artistas mexicanas del momento

El municipio de Playa del Carmen, en Quintana Roo, ya tiene fecha y artista confirmados para su próxima celebración de aniversario, y se trata de uno de los nombres más sonados del pop mexicano en este momento. Estefanía Mercado, la presidenta municipal, anunció que la cantante Kenia Os se presentará en el Recinto Ferial este 28 de julio de 2026, a partir de las 8:00 de la noche, como parte de los festejos por el aniversario del municipio, antes conocido como Solidaridad.

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¿Qué se sabe del concierto de Kenia Os en Playa del Carmen?

A través de sus redes sociales, la alcaldesa confirmó la presentación de la cantante, quien interpretará algunos de sus éxitos más conocidos como parte de la celebración. “Reserven su hospedaje, preparen el viaje y vivan con nosotros uno de los conciertos más esperados del año”, escribió Estefanía Mercado en su anuncio.

Según adelantó la funcionaria, próximamente se dará a conocer una dinámica para que un afortunado pueda conocer a Kenia Os en el backstage del evento. Al cierre de su mensaje, la edil invitó a la comunidad con la frase: “¡Nos vemos este 28 de julio para celebrar en grande el orgullo de ser Playa del Carmen!”.

¿Qué se sabe de la gira “K de Karma Tour 2026” de Kenia Os?

La presentación en Playa del Carmen, que ya es oficial, tal como sostuvo la presidenta municipal, Estefanía Mercado, en Instagram, forma parte de la gira “K de Karma Tour 2026” de la artista, originaria de Sinaloa.

Recientemente, la cantante fue coronada como Reina del Pride CDMX 2026 durante la Marcha del Orgullo LGBT+. Ahora, formará parte de las celebraciones por el aniversario de Playa del Carmen.

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