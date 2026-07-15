Es oficial: así puedes conseguir boletos para los conciertos de Elton John en México y esto es lo que cuestan

Elton John, una de las mayores leyendas de la música, confirmó que ofrecerá dos conciertos de despedida en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en CDMX, marcando su regreso al país después de 14 años de ausencia, y a 34 años de sus legendarios conciertos en ese mismo recinto. Los boletos ya están a la venta. Esto es lo que tienes que saber al respecto.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Elton John en México?

Los boletos para ver a Elton John en México tienen un rango de precios que va de $990 a $16,000 pesos, sin incluir los cargos por servicio del sistema de boletaje. Los precios confirmados por localidad son:

Diamante: $19,520

Platino: $17,690

Gold: $17,080

Platino Lateral: $15,250

Gold Lateral: $14,640

Silver: $12,200

Silver Lateral: $11,590

Preferente: $10,980

Preferente Lateral: $10,370

Tunnel Club: $8,540

Corner Club: $8,357

Chairman’s Club: $7,930

Super Seats: $7,747

Locker Club: $7,747

100 Lateral: $7,320

100 Plus: $6,893

Palco Club: $6,710

100 Norte: $5,612

Terraza Inter MX Suite: $5,612

P Cap Diferentes: $5,490

Terraza Inter MX: $5,185

200 Platea: $4,636

300 Lateral: $4,148

300 Cabecera Norte: $3,965

300 Preferente: $3,538

400 Lateral: $3,477

Cancha General: $3,233

400 Norte: $2,745

500 Lateral: $2,379

500 Norte: $2,013

600 Lateral: $1,525

600 Norte: $1,207

También habrá disponibles paquetes VIP con disponibilidad limitada, que incluirán beneficios como:

Asientos preferenciales

Acceso a hospitalidad

Posibilidad de tomarse una fotografía junto al piano de Elton John

¿Cuándo comenzó la preventa y venta general de boletos para Elton John?

La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de Superboletos, bajo el siguiente calendario:

13 y 14 de julio : preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte .

: para tarjetahabientes . 15 de julio : preventa para integrantes del Rocket Club , el club oficial de fans de Elton John

: para integrantes del , el club oficial de fans de 16 de julio: venta general para el público

Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026. Ambos conciertos están programados para iniciar a las 21:00 horas, mientras que la apertura de puertas está prevista desde las 17:00 horas.

Se espera que el espectáculo tenga una duración aproximada de dos horas y media, e incluya algunos de los temas más representativos de su trayectoria, como Rocket Man, Tiny Dancer, I’m Still Standing, Bennie and the Jets y Cold Heart, entre otros clásicos.

El artista ha manifestado que la Ciudad de México ocupa un lugar especial en su corazón y que estas presentaciones le dieron la posibilidad de completar la gira de despedida que se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años”, publicó.

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