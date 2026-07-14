ENHYPEN + Santos Bravo harán vibrar el FAN Fest de Campo Marte en la CDMX este 15 de julio

ENHYPEN sigue en México y tú no puedes perder la oportunidad de disfrutar de los mejores éxitos de esta popular banda de K-Pop surcoreana. Por eso, en adn Noticias, te contamos cómo conseguir los boletos para los mejores eventos hoy 15 de julio.

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¿Qué concierto habrá en el FAN Fest Campo Marte hoy?

¿A quién le vas? El Mundial 2026 aún no termina y este miércoles 15 de julio la fiesta futbolera se prende con el esperado partido de Semifinales Argentina vs Inglaterra, que se transmitirá en la pantalla gigante del FAN Fest Campo Marte.

Pero, no puede haber una fiesta futbolera sin música, por eso, este 15 de julio, la celebración se prende con las actuaciones de ENHYPEN y Santos Bravo, una fabulosa mezcla de K-Pop con pop latino y música urbana.

En este ENLACE puedes conseguir los boletos.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Si tienes niños pequeños en casa o simplemente te gusta disfrutar de la nostalgia de tus años de infancia, no te puedes perder el espectáculo de Disney On Ice ¡Vive la magia!, que se presenta en el Auditorio Nacional.

Dónde: Auditorio Nacional

Cuándo: Miércoles 15 de julio de 2026, a las 18:00 horas

de 2026, a las 18:00 horas Cuánto: Entre los $550 y los $3,538 pesos aproximadamente

Cartelera de teatros

La CDMX es una ciudad viva, por lo que cuenta con una de las carteleras culturales más amplias a nivel global. Los conciertos no son la única opción para disfrutar de la tarde-noche de este miércoles 15, pues también hay varias obras de teatro disponibles en cartelera. Aquí te dejamos algunas opciones imperdibles:

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 20:00 horas

: Teatro Telcel, a las 20:00 horas Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas Asesinato para dos : Tetaro Milán

: Tetaro Milán Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández : Bellas Artes, ingreso a las 20:00 horas

: Bellas Artes, ingreso a las 20:00 horas Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas

Puedes conseguir tus boletos en este ENLACE.

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