Tex Tex celebra 40 años de rock: Los mejores conciertos y obras de teatro al 2x1 en la CDMX hoy 16 de julio

El rock mexicano se adueña de la CDMX este jueves 16 de julio con el concierto de Tex Tex, un show que celebra el 40 aniversario de la banda mexicana creadora del rock ejidal. Además, la CDMX ofrece una cartelera de teatro con gran variedad de opciones, muchas de ellas, al 2x1 en Ticketmaster.

Si aún no sabes qué hacer en la CDMX este jueves 16 de julio, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te ofrecemos la mejor guía cultural de la capital mexicana.

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¿A qué hora y cuánto cuestan los boletos del concierto de Tex Tex?

La banda Tex Tex, originaria de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, es reconocida por sus shows llenos de energía. Liderados por Chucho Tex, tras el fallecimiento de Lalo Tex, la agrupación celebra cuatro décadas de trayectoria artística en la que destacan éxitos como “Te Vas a Acordar de Mí”, “Me Dijiste”, “Ahora Que No Vives Conmigo” y “Un Toque Mágico”.

Este jueves 16 de julio, la banda de rock mexicano se presenta en La Maraka, en punto de las 21:30 horas. Aún puedes conseguir boletos en este ENLACE.

Otros conciertos hoy en la CDMX

Pero, la agenda cultural de la CDMX no termina, pues si lo tuyo no es el rock sino la música clásica, te urge saber que la capital mexicana cuenta con opciones para todos los gustos y edades. Aquí te dejamos la cartelera de hoy:

Gala Flamenca 80 Movimientos. Coor.ND : Palacio de Bellas Artes, ingreso 19:30 horas

: Palacio de Bellas Artes, ingreso 19:30 horas 15 Aniversario Camouflage Big Band : Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 20:00 horas

: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 20:00 horas Tributo a la Diva con Jennely: Teatro Hidalgo, a las 20:30 horas

Cartelera de teatro hoy 16 de julio

La cartelera cultural de la CDMX también cuenta con una amplia cartelera de teatros, para los amantes de las puestas en escena. Así que si tienes tiempo este jueves 16 de julio, no te quedes en casa, mejor consigue tus boletos al 50% de descuento. A continuación, te compartimos cuáles son las mejores obras de teatro en cartelera hoy:

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, jueves 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, jueves 20:00 horas El deseo de lo prohibido : Teatro Renacimiento, jueves 20:00 horas

: Teatro Renacimiento, jueves 20:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 20:00 horas

: Teatro Telcel, a las 20:00 horas Fachilísimo-Comparsa La Bulla en Teatro Benito Juárez : Teatro Benito Juárez

: Teatro Benito Juárez Lookin 4 power : Foco a poco no, a las 20:00 horas

: Foco a poco no, a las 20:00 horas Los monólogos de la vagina : Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas Mentidrags: Teatro Aldama, a las 20:00 horas

Puedes encontrar la cartelera completa en este ENLACE.

¿Qué día hay 2x1 en Ticketmaster?

La promoción de Ticketmaster conocida como “Jueves 2x1” se encuentra activa todos los jueves, en un horario específico, generalmente desde las 9:00 a.m. hasta las 23:00 horas y aplica únicamente para una ciertos conciertos, obras de teatro, festivales y eventos familiares.

Únicamente aplica en la compra de boletos a través del sitio web de Ticketmaster.

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