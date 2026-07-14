Scorpions celebra 60 años con gira en México: fechas en Guadalajara, CDMX y Monterrey

Scorpions confirmó su regreso a México con una gira que recorrerá tres ciudades para conmemorar 60 años de trayectoria dentro del hard rock. Los conciertos están programados para septiembre de 2026 y buscan reunir a distintas generaciones de fans bajo un mismo repertorio.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Scorpions ha construido una relación cercana con el público mexicano. Cada visita del grupo musical se traduce en un reencuentro entre generaciones, con miles de asistentes coreando los temas que marcaron la historia del rock europeo.

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¿En qué ciudades se presentará Scorpions en México?

La gira de Scorpions en México contempla tres fechas confirmadas en recintos emblemáticos del país:

Guadalajara : 7 de septiembre, Auditorio Telmex.

: 7 de septiembre, Auditorio Telmex. Ciudad de México : 10 de septiembre, Palacio de los Deportes.

: 10 de septiembre, Palacio de los Deportes. Monterrey: 13 de septiembre, Auditorio Banamex.

Se espera que en las presentaciones suenen clásicos de la banda como Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane y Send Me an Angel.

¿Dónde conseguir boletos para ver a Scorpions en México?

La preventa de boletos para ver a Scorpions en México comenzó el 20 de mayo y un día después inició la venta general. Todos los boletos están disponibles únicamente a través de Ticketmaster. Los precios, según la plataforma, son:

7 de septiembre: $1,215 a $4,697

$1,215 a $4,697 10 de septiembre: $1,339 a $4,325 (aunque los boletos están agotados, según se lee en Ticketmaster)

$1,339 a $4,325 (aunque los boletos están agotados, según se lee en Ticketmaster) 13 de septiembre: $1,473 a $4,812

La demanda de boletos y la respuesta en plataformas digitales confirman a México como uno de los mercados más importantes para la banda, y la gira de 2026 reafirma ese lazo con un repertorio cargado de nostalgia.

En plataformas digitales, la banda supera los 18 millones de oyentes mensuales, y México se mantiene como uno de los países donde tiene mayor presencia.

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