Rod Stewart se despide de México con su última gira: dónde comprar boletos y fechas en Monterrey, Guadalajara y CDMX

México será una de las últimas paradas de una de las voces más reconocidas del rock. Rod Stewart llegará al país con The Final Run, la gira con la que el cantante británico se despedirá definitivamente de los escenarios tras más de cinco décadas de trayectoria musical.

El artista ofrecerá tres conciertos en México durante septiembre, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

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¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Rod Stewart en México?

De acuerdo con la información anunciada para la gira The Final Run, Rod Stewart se presentará en tres ciudades mexicanas en estas fechas:

9 de septiembre: Estadio Borregos, Monterrey.

Estadio Borregos, Monterrey. 11 de septiembre: Coliseo GNP Seguros, Guadalajara.

Coliseo GNP Seguros, Guadalajara. 13 de septiembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La presentación en Guadalajara tendrá un significado especial, ya que marcará la inauguración del Coliseo GNP Seguros, un nuevo recinto destinado a recibir espectáculos de gran formato.

La gira llegará a México después de recorrer distintos escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en ciudades de Estados Unidos y próximas fechas en Europa, entre ellas eventos como Rock in Rio Portugal.

¿Dónde comprar boletos para ver a Rod Stewart?

Los boletos para los conciertos de Rod Stewart en México iniciaron con una preventa exclusiva para clientes Banamex el pasado 5 de junio. Después de esta etapa, la venta general dio inicio a través de las taquillas de los recintos y mediante Ticketmaster.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Ciudad de México (con cargos)

Nivel A: $8,600 pesos

Nivel B: $8,000 pesos

Nivel BB: $6,900 pesos

Nivel CC: $5,200 pesos

Nivel C: $4,800 pesos

Nivel D: $3,200 pesos

Nivel DD: $2,200 pesos

Nivel E: $1,600 pesos

Nivel EE: $1,300 pesos

Monterrey

Platino: $6,900 pesos — $8,100 pesos

Cancha A: $6,100 pesos — $7,100 pesos

Cancha B: $5,300 pesos — $6,300 pesos

Cancha C: $4,600 pesos — $5,300 pesos

Cancha D: $4,200 pesos — $5,100 pesos

Cancha E: $3,700 pesos — $4,100 pesos

Platino Poniente: $3,200 pesos — $3,900 pesos

Platino Oriente: $3,200 pesos — $3,900 pesos

Oro Poniente: $2,500 pesos — $3,100 pesos

Oro Oriente: $2,500 pesos — $3,100 pesos

Plata Poniente: $1,700 pesos — $2,200 pesos

Plata Oriente: $1,700 pesos — $2,200 pesos

PCD: $1,700 pesos

Cancha General: $1,300 pesos

Guadalajara (con cargos)

Platino: $6,900 pesos — $7,600 pesos

Oro: $6,100 pesos — $7,400 pesos

Rojo: $5,300 pesos — $6,100 pesos

Lateral Poniente: $4,600 pesos

Lateral Oriente: $4,600 pesos

Rosa: $4,100 pesos — $5,200 pesos

Azul: $3,300 pesos — $4,100 pesos

GNP Poniente: $2,000 pesos — $2,900 pesos

GNP Oriente: $2,000 pesos — $2,900 pesos

Verde: $2,700 pesos

Grada Poniente: $1,500 pesos — $2,300 pesos

Grada Oriente: $1,500 pesos — $2,300 pesos

General B: $1,300 pesos

Discap: $1,300 pesos

¿Por qué The Final Run marca el cierre de una era para Rod Stewart?

Con esta gira, Rod Stewart busca despedirse de los escenarios después de una carrera que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música internacional. El cantante británico suma más de 250 millones de discos y sencillos vendidos a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria, Stewart ha transitado por géneros como rock, soul, folk y R&B, además de recibir reconocimientos como dos ingresos al Salón de la Fama del Rock & Roll, un GRAMMY Living Legend y el título de caballero otorgado por la corona británica en 2016.

Su relación con México también tiene un capítulo histórico. En 1989, el artista fue protagonista de uno de los primeros grandes conciertos masivos internacionales realizados en el país, un momento que abrió la puerta para la llegada de nuevas producciones musicales de escala mundial.

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