“Estoy en terapia”: la historia del hombre que usa el celular 14 horas al día y no puede despegarse de la pantalla

Marios es entrenador personal en el norte de Londres (Inglaterra) y, en sus peores días, puede pasar más de 14 horas mirando la pantalla de su celular. En entrevista con la BBC, el hombre reconoció que Instagram es la aplicación que más lo atrapa y contó cómo es vivir con esta compulsión por las pantallas.

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¿Cómo describe Marios su relación con el celular?

Durante años, Marios ha sentido una necesidad incontrolable de estar pegado al teléfono. Capaz de pasar más de diez horas frente a la pantalla, este entrenador inglés asegura sentir que carga con su propio “dealer de droga”, ya que su celular está siempre en su bolsillo, vibrando y recordándole revisar las notificaciones.

Según contó a la BBC, actualmente está en un curso de terapia privada de 12 sesiones para intentar controlar esta compulsión, que él mismo cree que está motivada por la soledad.

Cada día se propone usar menos el teléfono, y ese esfuerzo diario está dando resultado: poco a poco, dice, está empezando a disfrutar otra vez de las cosas. Incluso, cuenta, ha descubierto que no todo el uso del dispositivo es negativo para él y ahora está aprendiendo español gracias a distintas aplicaciones en su teléfono.

Recibir una notificación mientras se espera un mensaje puede intensificar el impulso de revisar el celular.

¿Qué tan extendido está el problema de la adicción al celular, según expertos?

La adicción al celular todavía no existe como una condición médica oficial, pero una encuesta reciente de Deloitte a mil adultos encontró que el 70% de los encuestados aseguró que pasa demasiado tiempo en su teléfono.

Según explicó a la BBC la terapeuta Kelly Watson, del centro de rehabilitación Steps Together, esta dependencia puede afectar a cualquier persona, sin importar su origen, ya que todos los cerebros comparten un circuito de recompensa similar: al recibir un mensaje o un “me gusta” en redes sociales, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor vinculado al placer y la motivación. Con el tiempo, para algunas personas, esa necesidad de estimulación se vuelve excesiva y puede consumir horas o incluso días de su vida en el mundo digital.

En cuanto a recomendaciones, la psicoterapeuta Hilda Burke, autora de un libro sobre este tema, sugiere que quienes sienten que pasan demasiado tiempo frente a la pantalla analicen su propio comportamiento y reflexionen sobre qué lo provoca, por ejemplo, si estaban esperando la respuesta de un mensaje. Burke recomienda buscar otras formas de distracción en esos momentos, como llamar a un amigo, salir a correr o leer un libro, y evitar sentir culpa o vergüenza por el impulso, sino más bien pensar en cómo manejarlo la próxima vez.

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