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Alejandro Sanz visitará Guadalajara, Aguascalientes, CDMX y Monterrey en 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos

El cantante español regresa a México en octubre de 2026 con la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué?, que incluye nueve fechas en el país.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz regresa a México como parte de la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué? con nueve conciertos programados durante octubre de 2026. El tour es presentado por GNP Seguros y producido por OCESA y Seitrack. Las entradas ya están a la venta.

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¿Cuándo y dónde se presentará Alejandro Sanz en México en 2026?

Alejandro Sanz anunció nueve fechas en México. Las presentaciones tendrán lugar en los siguientes días y lugares:

  • 3 de octubre: Guadalajara, Coliseo GNP Seguros (antes Estadio 3 de Marzo)
  • 6 de octubre: Aguascalientes, Estadio Alberto Romo Chávez
  • 10 de octubre: CDMX, Estadio GNP Seguros
  • 14 de octubre: Saltillo, Estadio Francisco I Madero
  • 17 de octubre: Monterrey, Estadio Borregos
  • 22 de octubre: Los Mochis, Estadio Centenario
  • 24 de octubre: La Paz, Estadio Arturo C Nahl
  • 29 de octubre: Tuxtla, Foro Chiapas
  • 31 de octubre: Acapulco, Arena GNP Seguros

La gira cerrará su etapa mexicana antes de trasladarse a Centroamérica, donde el artista dará por concluido el tour.

¿Dónde comprar boletos para Alejandro Sanz en México y cuánto cuestan?

Los boletos para ver a Alejandro Sanz en México ya están a la venta en Ticketmaster, eticket, Arema, Showbiz Ticket y Boletomovil, dependiendo de la ciudad. Los valores varían según la ubicación y el estadio:

  • 3 de octubre: los precios de los boletos oscilan entre $992 y $5,828
  • 6 de octubre: entre $1,300 y $5,075
  • 10 de octubre: de $620 a $7,086.60
  • 14 de octubre: de $800 a $3,800 (más cargos por servicio)
  • 17 de octubre: de $1,240 a $6,324
  • 22 de octubre: de $671 a $4,880
  • 24 de octubre: de $1,005 a $5,310
  • 29 de octubre: de $1,823.10 a $4,892.50
  • 31 de octubre: de $1,035 a $4,600

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