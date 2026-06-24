Alejandro Sanz visitará Guadalajara, Aguascalientes, CDMX y Monterrey en 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz regresa a México como parte de la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué? con nueve conciertos programados durante octubre de 2026. El tour es presentado por GNP Seguros y producido por OCESA y Seitrack. Las entradas ya están a la venta.
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¿Cuándo y dónde se presentará Alejandro Sanz en México en 2026?
Alejandro Sanz anunció nueve fechas en México. Las presentaciones tendrán lugar en los siguientes días y lugares:
- 3 de octubre: Guadalajara, Coliseo GNP Seguros (antes Estadio 3 de Marzo)
- 6 de octubre: Aguascalientes, Estadio Alberto Romo Chávez
- 10 de octubre: CDMX, Estadio GNP Seguros
- 14 de octubre: Saltillo, Estadio Francisco I Madero
- 17 de octubre: Monterrey, Estadio Borregos
- 22 de octubre: Los Mochis, Estadio Centenario
- 24 de octubre: La Paz, Estadio Arturo C Nahl
- 29 de octubre: Tuxtla, Foro Chiapas
- 31 de octubre: Acapulco, Arena GNP Seguros
La gira cerrará su etapa mexicana antes de trasladarse a Centroamérica, donde el artista dará por concluido el tour.
¿Dónde comprar boletos para Alejandro Sanz en México y cuánto cuestan?
Los boletos para ver a Alejandro Sanz en México ya están a la venta en Ticketmaster, eticket, Arema, Showbiz Ticket y Boletomovil, dependiendo de la ciudad. Los valores varían según la ubicación y el estadio:
- 3 de octubre: los precios de los boletos oscilan entre $992 y $5,828
- 6 de octubre: entre $1,300 y $5,075
- 10 de octubre: de $620 a $7,086.60
- 14 de octubre: de $800 a $3,800 (más cargos por servicio)
- 17 de octubre: de $1,240 a $6,324
- 22 de octubre: de $671 a $4,880
- 24 de octubre: de $1,005 a $5,310
- 29 de octubre: de $1,823.10 a $4,892.50
- 31 de octubre: de $1,035 a $4,600
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