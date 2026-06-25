Waze o Google Maps: esta es la app que te conviene para conducir en la Ciudad de México

Tanto si vives en Ciudad de México (CDMX) como en cualquier otra ciudad, puede que hayas usado Google Maps o Waze, dos aplicaciones gratuitas de navegación que ayudan a guiarse durante el manejo.

Pero, ¿cuál es más conveniente para manejar en la ciudad y cuáles son las diferencias entre una y otra app?

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¿En qué se diferencia Google Maps de Waze?

Si vives en la CDMX y evalúas utilizar una de estas apps, debes saber que ambas podrán ayudarte. Sin embargo, conocer las particularidades de cada una te permitirá elegir la más adecuada según tu necesidad.

Por un lado, Google Maps es una aplicación de navegación completa que lleva al usuario de un punto a otro y ayuda a encontrar gasolineras, restaurantes o estacionamientos. Esta app funciona especialmente bien en viajes largos y es más eficiente en términos de batería y consumo de datos.

Por otro lado, Waze está pensada para el tráfico en tiempo real. Son los propios conductores quienes avisan de accidentes, retenciones, obras o radares, y la aplicación cambia de ruta constantemente para intentar ahorrar tiempo. Por eso, según la misma fuente, Waze suele ser mejor para moverse por ciudad y especialmente en hora punta.

Waze actualiza el tráfico en tiempo real con reportes de los propios conductores. (Getty Images)

¿Cuál conviene usar según el tipo de trayecto?

Teniendo esas características en cuenta, la elección para desplazarse en la CDMX u otras partes del país dependerá del tipo de conducción:

Waze es más recomendable para trayectos urbanos y en hora punta , aunque consume más batería y datos al actualizar el tráfico de forma constante

es más recomendable , aunque consume más batería y datos al actualizar el tráfico de forma constante Google Maps es más eficiente y cómoda para trayectos largos fuera de la ciudad

Aún así, ambas aplicaciones son útiles y es el usuario quien define qué app escoger para cada uso.

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