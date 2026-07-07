¡Ya hay plan! Modeselektor prende el FAN Fest Campo Marte y otros eventos imperdibles en la CDMX hoy 8 de julio

¡En miércoles la CDMX también está de fiesta futbolera! Si buscas qué hacer en la CDMX este 8 de julio, te contamos que la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera cultural ideal para que no te quedes en casa. Sigue leyendo, en adn Noticias, te dejamos la mejor guía de conciertos y eventos de hoy.

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¿Qué concierto hay hoy en el FAN Fest Campo Marte?

Para que no te agüites tras la eliminación de México en el Mundial 2026, el FAN Fest Campo Marte tiene preparados los mejores conciertos con DJs profesionales que te pondrán a bailar.

Así que sacúdete la tristeza al ritmo de los mejores beats de Modeselektor, un dúo alemán de música electrónica, conformado por Gernot Bronsert y Sebastian Szary. Los dos músicos originarios de Berlín prenderán la noche con su estilo que fusiona géneros como el techno, house, bass y elementos industriales.

Los precios de los boletos son los siguientes:

Boleto Normal- General Etapa 1: $1,054.00–$2,976.00 cada uno

ENLACE de compra.

¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

El mes de julio llega cargado con eventos imperdibles de artistas nacionales e internacionales. Si buscas un plan en la CDMX está es tu oportunidad.

Caifanes : 11 de julio en el Estadio GNP Seguros

: 11 de julio en el Estadio GNP Seguros ENHYPEN : 11, 12, 14 y 15 de julio en la Arena CDMX

: 11, 12, 14 y 15 de julio en la Arena CDMX Grupo Firme : 17 y 18 de julio en el Estadio GNP Seguros

: 17 y 18 de julio en el Estadio GNP Seguros El Tri : 25 de julio en el Palacio de los Deportes

: 25 de julio en el Palacio de los Deportes Harry Styles : 31 de julio en el Estadio GNP Seguros

: 31 de julio en el Estadio GNP Seguros Mijares: 31 de julio en el Auditorio Nacional

Cartelera en teatros

Pero si lo tuyo, lo tuyo es el teatro, no te preocupes, porque la CDMX cuenta con una amplia cartelera de puestas en escena para todos los gustos y edades. Este miércoles 8 de julio las opciones con las siguientes:

2012: El mundo se va a Acabar : Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas

: Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas Las mamás presentan : noche de juegos : Foro Lucerna, a las 20:30 horas

: : Foro Lucerna, a las 20:30 horas Asesinato para dos : Teatro Milán, a las 20:45 horas

: Teatro Milán, a las 20:45 horas Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas

Ahora que ya lo sabes, elige tu evento favorito e invita a tu familia, amigos o pareja para que no te quedes en casa y sigas viviendo la fiesta futbolera al máximo.

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