NSQK prende el FAN Fest Campo Marte tras el partido España vs Bélgica del Mundial 2026 hoy 10 de julio

Es viernes y la CDMX lo sabe; por eso, tiene preparados los mejores conciertos para este 10 de julio. Pese a la eliminación de la Selección Mexicana, la fiesta futbolera continúa con los partidos de Cuartos de Final, por lo que el FAN Fest Campo Martes te ofrece una de las mejores experiencias para que comiences el fin de semana con la mejor actitud. Te contamos los detalles.

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¿Qué artistas se presentan hoy en el FAN Fest de Campo Marte?

Este viernes 10 de julio se llevará a cabo el emocionante partido de Cuartos de Final en el que se enfrentan las selecciones de España y Bélgica. En el FAN Fest Campo Marte puedes disfrutar de la transmisión en una pantalla gigante, a partir de las 13:00 horas.

Además, puedes disfrutar de eventos gastronómicos, cocteleros y de un concierto imperdible en la noche. Este viernes 10 de julio, llega a este recinto el rapero mexicano NSQK. Se trata de un productor y cantautor enfocado en la música alternativa con notas de latino urbano, hip-hop, R&B y electrónica.

Si es lo tuyo, te contamos que puedes conseguir boletos al 2x1 en Ticketmaster, solo si compras los jueves en línea. Los precios van de entre los $1,302 a los $3,410 pesos cada uno.

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¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes de julio en la CDMX?

La CDMX se distingue por ser una de las ciudades con más eventos culturales disponibles a lo largo de la semana. Por supuesto, el mes de julio no es la excepción y se espera la llegada de artistas nacionales e internacionales de alto nivel. Los conciertos más esperadosdel mes son los siguientes:

Caifanes : 11 de julio, en el Estadio GNP Seguros

: 11 de julio, en el Estadio GNP Seguros ENHYPEN : 11, 12, 14 y 15 de julio, en la Arena CDMX

: 11, 12, 14 y 15 de julio, en la Arena CDMX Grupo Firme : 17 y 18 de julio, en el Estadio GNP Seguros

: 17 y 18 de julio, en el Estadio GNP Seguros El Tri : 25 de julio, en el Palacio de los Deportes

: 25 de julio, en el Palacio de los Deportes Harry Styles : 31 de julio, en el Estadio GNP Seguros

: 31 de julio, en el Estadio GNP Seguros Mijares: 31 de julio, en el Auditorio Nacional

Cartelera de teatro hoy 10 de julio

Pero los conciertos no son los únicos eventos que ofrece la capital mexicana, pues también cuenta con una amplia variedad de obras de teatro en cartelera. Te compartimos algunas de ellas.

El deseo de lo prohibido : Teatro Renacimiento

: Teatro Renacimiento Afterglow : Teatro Milán

: Teatro Milán La Nota : Nuevo Teatro Libanés

: Nuevo Teatro Libanés Por la Punta de la Nariz : Teatro Ofelia

: Teatro Ofelia Toc Toc : Teatro Royal Pedregal

: Teatro Royal Pedregal El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes Mentiras el Musical : Teatro Aldama

: Teatro Aldama Perfume De Gardenia : Teatro San Rafael

: Teatro San Rafael Un Tranvía llamado Deseo : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto El Rey León: Teatro Telcel

Si buscas qué hacer en la CDMX hoy viernes 10 de julio, puedes revisar la cartelera de teatro completa en este ENLACE.

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