¿Vas al FAN Fest Campo Marte? Así puedes conseguir boletos para el concierto de Claptone hoy 9 de julio

La fiesta futbolera continúa y el FAN Fest de Campo Marte lo sabe; por eso, tiene preparadas las mejores actividades, eventos gastronómicos y de coctelería y, por supuesto, conciertos imperdibles este jueves 9 de julio.

Si estás en la capital mexicana, lánzate a disfrutar del partido de Cuartos de Final en el que se enfrentan Francia vs Marruecos en una pantalla gigante. Te contamos cómo puedes conseguir boletos.

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¿Qué concierto hay hoy en el FAN Fest Campo Marte?

Aunque la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 mermó la alegría de los mexicanos, la fiesta futbolera continúa y aún puedes asistir a conciertos de artistas internacionales que definitivamente te subirán el ánimo, mientras sigues los partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026.

Este jueves 9 de julio, llega al FAN Fest de Campo Marte, todo el misterio del DJ y productor musical alemán Claptone, quien se distingue por cubrir su identidad con una enigmática máscara dorada. Disfruta de la música house y techno house durante la fiesta futbolera.

A diferencia del FAN Fest del Zócalo, los conciertos en Campo Marte sí tienen un costo. En este caso el precio de los boletos es el siguiente:

GENERAL Etapa 2: $1,984 – $3,472 pesos cada uno.

ENLACE de compra.

¿A qué hora es el partido Francia vs Marruecos?

Si eres aficionado al futbol, no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de los partidos de Cuartos de Final en una pantalla gigante. Este jueves 9 de julio, el partido Francia vs Marruecos se llevará a cabo en punto de las 14:00 horas.

Teatros al 2x1 en Ticketmaster

Pero si tu plan no tiene que ver con el futbol, aprovecha, este jueves 9 de julio, Ticketmaster tiene boletos al 50% de descuento para que disfrutes de las mejores puestas en escena. En adn Noticias, te compartimos la agenda teatral de hoy:

CASCADA 126, ritual escénico performático : Teatro Benito Juárez, a las 20:00 horas

: Teatro Benito Juárez, a las 20:00 horas El deseo de lo prohibido : Teatro Renacimiento, a las 20:00 horas

: Teatro Renacimiento, a las 20:00 horas El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 20:00 horas

: Teatro Telcel, a las 20:00 horas La Nona Roja : Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas

: Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas Los monólogos de la vagina: Nuevo Teatro Libanés,a las 20:00 horas

En este ENLACE puedes checar la cartelera completa.

Recuerda verificar en el sitio web de Ticketmaster cuáles son las obras de teatro disponibles en la promoción del Jueves 2x1.

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