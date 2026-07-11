Alejandra Guzmán llega a Tamaulipas: fecha, lugar y precios de boletos para el concierto de La Guzmán

Alejandra Guzmán regresará a Tamaulipas con una presentación para todos sus fans de Matamoros. La cantante llegará a la frontera con su gira “Los que nos quedamos”, en un concierto programado para octubre de 2026.

La cita será en el Parque de Beisbol Felipe “Brazo Fuerte” Leal, sede que suele recibir eventos masivos en la ciudad. Los boletos ya están disponibles en línea y los precios dependen de la zona seleccionada.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Alejandra Guzmán en Tamaulipas?

Alejandra Guzmán se presentará en Matamoros, Tamaulipas, el sábado 17 de octubre de 2026. El concierto está programado a las 21:00 horas, en lo que será un reencuentro con su público luego de 7 meses de pausa por una operación que reconstruyó su columna vertebral.

La sede será el Parque de Beisbol Felipe “Brazo Fuerte” Leal, ubicado en Avenida del Maestro sin número, esquina con Calle Solernau, colonia Práxedes Balboa. Antes de acudir, se recomienda revisar rutas, accesos y opciones de regreso, sobre todo al tratarse de un evento nocturno.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Alejandra Guzmán?

Precios por zona:

Vip Fan: $3,400 pesos

Diamante: $3,200 pesos

Oro: $3,100 pesos

Platino: $2,800 pesos

Plata: $2,500 pesos

Bronce: $2,250 pesos

Zona Coca Cola: $1,500 pesos

Grada General: $950 pesos

Los precios reportados ya incluyen cargos por servicio. Antes de pagar, es importante revisar el mapa del recinto y confirmar que el boleto corresponda al lugar elegido.

¿Dónde comprar boletos para Alejandra Guzmán en Matamoros?

La venta de boletos se realiza por medio del sistema Arema MX. Para evitar problemas, lo más seguro es comprar directamente en la boletera autorizada y no en publicaciones de redes sociales o con revendedores.

Si la compra se hace en línea, se debe guardar el comprobante y revisar el correo registrado. También es importante verificar la fecha, ciudad, zona, precio final y método de acceso antes de confirmar el pago.

¿Qué canciones podría cantar Alejandra Guzmán?

El repertorio puede cambiar en cada ciudad, pero los conciertos de Alejandra Guzmán suelen incluir algunos de sus temas más conocidos. Entre los más esperados están “Eternamente bella”, “Hacer el amor con otro”, “Mala hierba”, “Reina de corazones”, “Yo te esperaba” y “Llama por favor”.

La cantante, también conocida como “La Reina de Corazones”, se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas del rock y pop mexicano. Su gira “Los que nos quedamos” no solo llegará a Matamoros, también tiene fechas confirmadas en otras ciudades del país, como Tijuana, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, entre otras.

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