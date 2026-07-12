Agenda de conciertos y hora EXACTA de la preventa de boletos para Elton John en la CDMX hoy 13 de julio

¿Se te antoja ir a un concierto? Aunque no lo creas, la Ciudad de México (CDMX) siempre tiene opciones, incluso, hoy lunes 13 de julio, ya que cuenta con una de las carteleras culturales más amplias a nivel global.

Además, este 13 de julio, tendrás la posibilidad de conseguir los mejores lugares para disfrutar de un evento icónico: el concierto de despedida de Elton John en la CDMX. Para que asegures tus boletos, en adn Noticias, te decimos a qué hora comienza la preventa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿A qué hora es la preventa de boletos del concierto de Elton John en CDMX?

Si eres fan de Elton John, te encantará saber que este 2 y 3 de octubre 2026, puedes cumplir el sueño de escuchar en vivo éxitos del legendario cantautor británco como ‘Rocket Man’ y ‘Cold Heart’ en dos conmovedores conciertos con los que el famoso se despedirá de su público mexicano que lo ha seguido a lo largo de 6 décadas.

Para conseguir tus boletos solo debes entrar a la preventa de Superboletos. Estas son las fechas clave:

Preventa Banorte : Del 13 de julio a las 12:00 horas al 14 de julio a las 23:59 horas

: Del Preventa Rocket Club : 15 de julio a partir de las 12:00 horas

: 15 de julio a partir de las 12:00 horas Venta general: 16 de julio desde las 12:00 horas

Los boletos tendrán precios de entre $1,208 hasta $19,520 pesos aproximadamente.

ENLACE de compra.

¿Cuál es la canción más exitosa de Elton John?

La canción más famosa de Elton John varía según los gustos del público; sin embargo, a nivel de ventas, es “Candle in the Wind” de 1997. El famoso adaptó esta canción en homenaje a su gran amiga, la Princesa Diana de Gales. Esta versión vendió más de 33 millones de copias, convirtiéndose en el sencillo físico más vendido en la historia de las listas de éxitos.

No obstante, éxito más icónico y reconocido mundialmente es “Your Song”, seguido muy de cerca por “Rocket Man” e “I’m Still Standing”.

¿Qué concierto habrá hoy en las alcaldías?

Si buscas un concierto para disfrutar de la tarde noche del lunes en compañía de amigos y familia, te contamos que la CDMX sí tiene eventos disponibles en la alcaldía Álvaro Obregón.

Entre las presentaciones musicales programadas en el Parque de La Bombilla para el lunes 13 de julio, destacan:

Ballet Folclórico Monart : A las 14:00 horas

: A las 14:00 horas Alexis Santiago Bossa Jazz: A las 17:00 horas.

Cartelera en teatros

Las actividades culturales en la CDMX no terminan con los conciertos, también puede encontrar las mejores obras de teatro en cartelera disponibles este lunes 13 de julio:

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés, as las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, as las 20:00 horas Los viajes del abuelo : Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas

: Teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas Conversando con el Diablo: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 20:45 horas

ENLACE de compra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.