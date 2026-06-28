David Bisbal regresa a México con su Tour Eternos en Guadalajara, CDMX, Monterrey y más ciudades: fechas y precios de los boletos

David Bisbal regresa a México con el Tour Eternos 2026, una gira de seis conciertos programados entre noviembre y diciembre. Los boletos están disponibles en Ticketmaster para Guadalajara, Monterrey y CDMX, y en Eticket para Mérida, Puebla y Querétaro.
Estas son las fechas confirmadas y los precios de los boletos para ver al cantante y compositor español.
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¿Cuándo y dónde se presentará David Bisbal en México en 2026?
David Bisbal ha confirmado seis fechas en México en el marco del Tour Eternos 2026:
- 19 de noviembre: Guadalajara, Auditorio Telmex
- 21 de noviembre: Monterrey, Auditorio Banamex
- 26 de noviembre: Mérida, Foro GNP Seguros
- 28 de noviembre: Puebla, Auditorio GNP Seguros
- 4 de diciembre: CDMX, Auditorio Nacional
- 5 de diciembre: Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
Se espera que el repertorio de David Bisbal en México incluya canciones como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, junto con temas del nuevo álbum del artista.
¿Cuánto cuestan los boletos para David Bisbal en México y dónde comprarlos?
Los precios para ver al cantante español en México varían según la ciudad y el recinto. Estos son los valores disponibles por fecha:
- 19 de noviembre, Guadalajara (Ticketmaster): desde $868 hasta $2,976
- 21 de noviembre, Monterrey (Ticketmaster): de $744 a $2,480
- 26 de noviembre, Mérida (Eticket): de $945 a $1,770
- 28 de noviembre, Puebla (Eticket): de $590 a $1,535
- 4 de diciembre, CDMX (Ticketmaster): de $620 a $3,720
- 5 de diciembre, Querétaro (Eticket): de $945 a $2,360
David Bisbal llega a México en el marco de una celebración de sus 25 años de carrera, en los que ha acumulado más de 80 galardones, entre ellos tres Latin Grammy y tres Premios Billboard.
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