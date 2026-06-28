David Bisbal regresa a México con su Tour Eternos en Guadalajara, CDMX, Monterrey y más ciudades: fechas y precios de los boletos

David Bisbal regresa a México con el Tour Eternos 2026, una gira de seis conciertos programados entre noviembre y diciembre. Los boletos están disponibles en Ticketmaster para Guadalajara, Monterrey y CDMX, y en Eticket para Mérida, Puebla y Querétaro.

Estas son las fechas confirmadas y los precios de los boletos para ver al cantante y compositor español.

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¿Cuándo y dónde se presentará David Bisbal en México en 2026?

David Bisbal ha confirmado seis fechas en México en el marco del Tour Eternos 2026:

19 de noviembre: Guadalajara , Auditorio Telmex

, Auditorio Telmex 21 de noviembre: Monterrey , Auditorio Banamex

, Auditorio Banamex 26 de noviembre: Mérida , Foro GNP Seguros

, Foro GNP Seguros 28 de noviembre: Puebla , Auditorio GNP Seguros

, Auditorio GNP Seguros 4 de diciembre: CDMX , Auditorio Nacional

, Auditorio Nacional 5 de diciembre: Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Se espera que el repertorio de David Bisbal en México incluya canciones como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, junto con temas del nuevo álbum del artista.

¿Cuánto cuestan los boletos para David Bisbal en México y dónde comprarlos?

Los precios para ver al cantante español en México varían según la ciudad y el recinto. Estos son los valores disponibles por fecha:

19 de noviembre, Guadalajara (Ticketmaster): desde $868 hasta $2,976

(Ticketmaster): desde hasta 21 de noviembre, Monterrey (Ticketmaster): de $744 a $2,480

(Ticketmaster): de 26 de noviembre, Mérida (Eticket): de $945 a $1,770

(Eticket): de 28 de noviembre, Puebla (Eticket): de $590 a $1,535

(Eticket): de 4 de diciembre, CDMX (Ticketmaster): de $620 a $3,720

(Ticketmaster): de 5 de diciembre, Querétaro (Eticket): de $945 a $2,360

David Bisbal llega a México en el marco de una celebración de sus 25 años de carrera, en los que ha acumulado más de 80 galardones, entre ellos tres Latin Grammy y tres Premios Billboard.

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