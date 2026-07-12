Tragedia en la autopista Guadalajara-Tepic: Reportan 16 muertos

Se reportan al menos 16 personas muertas luego de un aparatoso accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, este domingo 12 de julio.

El accidente se registró a la altura de la Caseta Plan de Barrancas, con dirección a Tepic y de acuerdo con la información preliminar, hay 16 muertos, ocho heridos y varias personas desaparecidas.

¿Qué pasó en la autopista Guadalajara-Tepic?

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler impactó contra una camioneta familiar y arrasó también con personal de limpieza que laboraba en la zona.