Conciertos hoy 1 de julio: Disney On Ice y las mejores obras de teatro para divertirte Intensa-Mente

¿Buscas los mejores conciertos hoy 1 de julio? Durante el Mundial 2026 puedes asistir a las sedes de los festivales futboleros o al FAN Fest en el Zócalo para disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero, si lo tuyo no es el futbol, la CDMX tiene planes para todos los gustos, por ejemplo, conciertos imperdibles como el de Disney On Ice.

Si buscas qué hacer en la CDMX este 1 de julio, sigue leyendo, porque en adn Noticias te tenemos la mejor cartelera cultural.

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¿Qué artistas se presentan hoy en el Auditorio Nacional?

Si tienes niños pequeños o quieres consentir a tu niño interior, la recomendación es el concierto Disney On Ice, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. La temporada comienza hoy miércoles 1 de julio.

Sede: Auditorio Nacional

Fecha: 1 de julio al 26 de julio

Hora: El 1 de julio, la función comienza a las 6:00 p.m.

Este nuevo espectáculo llamado Disney On Ice ¡Vive la magia!, inicia con un toque del MousePad mágico que te llevarán a ti y a tu familia en un maravilloso viaje por los cuentos de Disney con más de 50 personajes en escena.

Podrás disfrutar de la magia de Intensa-Mente, Lilo & Stitch, Frozen y un deslumbrante desfile de las princesas: Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

Los boletos para este concierto en la CDMX van desde los $682 pesos a los $3,596 pesos.

ENLACE de compra.

¿Qué artistas se presentan en el Palacio de Bellas Artes?

¿Además de la música te gusta el baile? Entonces, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar en vivo del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

Se trata de un espectáculo emblemático que celebra la cultura mexicana a través de más de 120 coreografías, música en vivo y trajes típicos. Se presenta en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en punto de las 20:30 horas. Toma en cuenta que el ingreso comienza a partir de las 20:00 horas.

Cartelera de teatros de la CDMX

La capital chilanga cuenta con una de las carteleras culturales más activas del país, por lo que este miércoles 1 de julio están disponibles obras de teatro para todos los gustos. Aquí te dejamos la lista de las producciones teatrales que no te puedes perder:

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas Así Lo Veo Yo : Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas

: Monólogo René Dupeyron: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas Las mamás presentan: noche de juegos: Foro Lucerna, a las 20:30 horas

Puedes checar la cartelera completa en este ENLACE.

Si piensas asistir a uno de estos espectáculos, la recomendación de las autoridades es tomar previsiones, sobre todo, en las zonas de la capital mexicana donde se pronostican fuertes lluvias.

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