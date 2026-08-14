Fecha de la Feria del Atole 2026 para que deleites tu paladar

En México uno de los desayunos más populares es un pan con atole y si eres de los que disfruta de tomar una bebida calientita no te puedes perder la Feria del Atole 2026 donde encontrarás una gran variedad de sabores y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo será la Feria del Atole 2026?

La Feria del Atole 2026 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Campo de Bésibol Canosas ubicado en Avenida Canosas entre Clemátides y Hacienda de las Rosas en Los Héroes Coacalco. La entrada es libre.

Durante 10 años, productores de atole se han reunido para ofrecer diferentes sabores auténticos de atole como los clásicos de chocolate, fresa, vainilla o de maíz y de temporada como la guayaba, zarzamora, piña, maracuyá y tamarindo.

Aunque si te gusta probar nuevos sabores puedes optar por recetas con frutos secos, galleta, nuez, flor de cempasúchil, mole y hasta chile.

El atole es una bebida de origen prehispánico y originalmente era un cocción azucarada de harina de maíz en agua y posteriormente le fueron agregando especies. Tradicionalmente se endulza con piloncillo, azúcar o miel y se puede hacer con harina de arroz o harina de trigo y se le puede poner leche en lugar de agua.

¿Cómo llegar a la Feria del Atole 2026?

La forma más sencilla de llegar al Campo de Béisbol Canosas es en auto, solo debes tomar la vía José López Portillo con dirección a Coacalco y desviarse a la zona de Los Héroes Coacalco.

Si prefieres utilizar el transporte público puedes utilizar la línea 2 del Mexibús y bajar en la estación Héroes-Canosas y después tomar un colectivo o taxi que te deje en Avenida Canosas.

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