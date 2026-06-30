Grupo Cañaveral, Cuisillos y más darán concierto gratis tras partido México vs Ecuador

Para que todos los mexicanos disfruten del partido entre México y Ecuador, en la CDMX se instalaron pantallas en diferentes puntos y habrá conciertos gratis con distintas agrupaciones musicales para que los aficionados canten y bailen.

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Conciertos gratis por el partido México vs Ecuador

Habrá tres escenarios donde ofrecerán conciertos gratuitos diferentes agrupaciones musicales:

En el Monumento a la Revolución se presentará Mi Banda el Mexicano a las 21:00 horas y Triciclo Circus Band a las 17:40 horas.

¡El Monumento a la Revolución se va a convertir en una pista de baile masiva! 💃🏻🕺🏻🎶 Prepárate para vivir el partido México vs Ecuador con la energía al tope antes y después de los 90 minutos.



Calentamos los motores y prendemos el ambiente con toda la fusión musical, la locura y… pic.twitter.com/Jmuo6KOdd6 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026

En el Monumento al Caballito ofrecerá un espectáculo Cuisillos a las 21:00 horas.

En el estacionamiento del Palacio de los Deportes habrá un concierto de Grupo Cañaveral a las 21:00 horas y Los Askis a las 17:40 horas.

¡El estacionamiento del Palacio de los Deportes se viste de gala para apoyar a la Selección!



Arrancamos motores y calentamos la garganta al ritmo de la cumbia andina con el concierto en vivo de Los Askis 🎶



Cerramos la noche con broche de oro y puro sabor bailando con el Grupo… pic.twitter.com/ASuEVA1YvN — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026

Con ello, se busca que los festejos se descentralicen del Ángel de la Independencia donde la afición mexicana acude tras un triunfo de la Selección.

¿A qué hora es el partido de México vs Ecuador?

El partido de México vs Ecuador se jugará hoy 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México y podrás disfrutarlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero ‘Warrior’, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Jorge Campos.

La pasión se viste de verde, blanco y rojo para un duelo que nadie se puede perder. 💚🤍❤️⚽



🇲🇽 México 🆚 Ecuador 🇪🇨

📺 Hoy | 6:30 p.m.



¡Apoya al Tri y vive toda la emoción por Azteca 7! 💥 #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/CCbKcoHAvT — Azteca 7 (@AztecaSiete) June 30, 2026

¿Cuántas veces se ha enfrentado México y Ecuador?

Entre duelos en Copa Mundial de la FIFA™, amistosos y de otras competencias, México y Ecuador se han enfrentado 25 veces, 13 victorias han sido para el combinado de Concacaf y cuatro para el equipo de Conmebol; 8 han sido empates.

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