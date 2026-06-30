Grupo Cañaveral, Cuisillos y más darán concierto gratis tras partido México vs Ecuador

Para que todos los mexicanos disfruten del partido entre México y Ecuador, en la CDMX se instalaron pantallas en diferentes puntos y habrá conciertos gratis con distintas agrupaciones musicales para que los aficionados canten y bailen.
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Conciertos gratis por el partido México vs Ecuador
Habrá tres escenarios donde ofrecerán conciertos gratuitos diferentes agrupaciones musicales:
En el Monumento a la Revolución se presentará Mi Banda el Mexicano a las 21:00 horas y Triciclo Circus Band a las 17:40 horas.
En el Monumento al Caballito ofrecerá un espectáculo Cuisillos a las 21:00 horas.
En el estacionamiento del Palacio de los Deportes habrá un concierto de Grupo Cañaveral a las 21:00 horas y Los Askis a las 17:40 horas.
Con ello, se busca que los festejos se descentralicen del Ángel de la Independencia donde la afición mexicana acude tras un triunfo de la Selección.
¿A qué hora es el partido de México vs Ecuador?
El partido de México vs Ecuador se jugará hoy 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México y podrás disfrutarlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero ‘Warrior’, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Jorge Campos.
¿Cuántas veces se ha enfrentado México y Ecuador?
Entre duelos en Copa Mundial de la FIFA™, amistosos y de otras competencias, México y Ecuador se han enfrentado 25 veces, 13 victorias han sido para el combinado de Concacaf y cuatro para el equipo de Conmebol; 8 han sido empates.
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