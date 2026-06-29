México vs Ecuador: Aquí colocarán las nuevas pantallas para ver el Mundial 2026 en CDMX

El partido México vs Ecuador se llevará a cabo este martes 30 de junio. Por esta razón, la Ciudad de México espera la visita de miles de visitantes nacionales y extranjeros, principalmente, en el Centro Histórico, donde se instaló el Fan Fest. Sin embargo, para el cuarto partido de México, el Gobierno de la CDMX anunció que se instalarán nuevas pantallas gigantes.

Esta medida tiene el objetivo de distribuir mejor la asistencia de aficionados al futbol y evitar las aglomeraciones, que ponen en riesgo la seguridad de los asistentes. Pero, dónde van a estar estas pantallas gigantes. En adn Noticias, te compartimos la lista completa de las sedes donde podrás ver el partido de México vs Ecuador y ubicaciones que tendrán este martes 30 de junio.

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¿Dónde van a estar las pantallas gigantes para ver el partido México vs Ecuador?

La Ciudad de México es una de las principales sedes de los partidos del Mundial 2026; por esta razón, el Gobierno capitalino anunció que instalará nuevas pantallas gigantes que brindarán más espacios a los aficionados al futbol para disfrutar cómodamente del partido de México.

¡La fiebre mundialista se vive en las calles de nuestra Ciudad! ⚽️✨



¿Ya tienes todo listo para disfrutar de los partidos? No te quedes fuera de la pasión y ven a vivir el ambiente con nosotros. El @GobCDMX ha preparado una red de pantallas increíble sobre Paseo de la Reforma… pic.twitter.com/wZHH2oUi5E — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 24, 2026

Las nuevas pantallas gigantes para ver el partido de México vs Ecuador se instalarán en los siguientes puntos:

Diana Cazadora

Tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia (poniente, oriente, norte y sur)

(poniente, oriente, norte y sur) Glorieta del Ahuehuete

Cruce Ahuehuete-Cuauhtémoc

Glorieta de Cuauhtémoc

Glorieta de Amajac

Zona de Bucareli

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

Además, se instalarán pantallas en otros puntos estratégicos como:

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Zona de El Caballito, sobre Paseo de la Reforma

¿Dónde habrá conciertos gratis en la CDMX tras el partido de México?

Una vez que termine el partido México vs Ecuador sigue la fiesta. Este martes 30 de junio, la CDMX tiene preparados varios conciertos gratuitos que no te puedes perder:

Banda Cuisillos , en la Glorieta del Caballito

, en la Glorieta del Caballito Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano , en el Monumento a la Revolución

y , en el Monumento a la Revolución Grupo Cañaveral, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes

¿A qué hora juega México el 30 de junio?

Este martes 30 de junio, los mexicanos ya estamos listos para apoyar a la Selección Mexicana. El partido México vs Ecuador comenzará en punto de las 7:00 p.m.

Si no vas a acudir a una de las sedes donde se colocarán las pantallas gigantes, puedes ver el partido de México vs Ecuador completamente gratis desde la señal de Azteca 7.

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