Llegan los mejores jeans a bajo precio; habrá Feria de la Mezclilla 2026 en CDMX

Unos buenos jeans son el elemento básico en tu guardarropa por lo que no puedes dejar pasar la oportunidad de asistir a la Feria de la Mezclilla 2026 en CDMX donde los mejores expositores mexicanos se congregan para un evento en el que conseguir prendas a un excelente precio es muy sencillo.

¿Están tus favoritos?👀

👖Si te la vives entre jeans y amas este estilo, checa lo que dijo la Profeco sobre los mejores pantalones de mezclilla en Méxicohttps://t.co/3sf7FCIYqC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

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¿Cuándo y dónde será la Feria de la Mezclilla 2026?

La cita para asistir a la Feria de la Mezclilla 2026 es del 20 al 23 de agosto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

La sede será en la explanada de la alcaldía Tláhuac al oriente de la Ciudad de México.

¿Qué habrá en la Feria de la Mezclilla 2026?

Cabe mencionar que serán expositores de Nextlalpan, Estado de México, una región que se ha hecho icónica en la manufactura de mezclilla, los que estarán en el evento promoviendo sus prendas textiles a precios muy accesibles y que van de la mano de la gran calidad que manejan.

Además podrás disfrutar de puestos de comida y pagar con tarjeta.

La entrada durante los 4 días será totalmente gratis y además de mezclilla también habrá ropa de otros tipos de tela para que armes unos buenos outfits para el regreso a clases o la vida diaria y renueves tu guardarropa gastando poco.

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