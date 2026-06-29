Grupo Cañaveral, Banda Cuisillos y otros conciertos por el partido México vs Ecuador este 30 de junio

Los conciertos hoy 30 de junio convertirán a la Ciudad de México en una gran fiesta mundialista tras el partido México vs Ecuador. Además de la transmisión del encuentro en el FIFA Fan Fest del Zócalo y otros festivales futboleros, el Gobierno capitalino preparó una seride de coonciertos gratis encabezados por el Grupo Cañaveral, Banda Cuisillos, La Banda el Mexicano, entre otras agrupaciones musicales.

La jornada deportiva comenzará con la apertura del Fan Fest en el Zócalo, donde miles de personas podrán seguir el partido en pantalla gigante y disfrutar de distintas actividades. El acceso será gratuito, aunque sujeto al aforo disponible. Te contamos cuáles son las sedes y horarios de los mejores conciertos gratis en la CDMX este 30 de junio.

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¿Qué artistas se presentarán en el Zócalo después del partido México vs Ecuador?

Aunque el Zócalo será el corazón del Fan Fest para seguir el partido, la celebración se extenderá a otros escenarios de la capital con conciertos gratuitos. Los artistas confirmados son:

Banda Cuisillos , en la Glorieta del Caballito.

, en la Glorieta del Caballito. Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano , en el Monumento a la Revolución.

y , en el Monumento a la Revolución. Grupo Cañaveral, en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo es distribuir a la afición en distintos puntos para evitar aglomeraciones y permitir que más personas disfruten de la experiencia mundialista.

Cartelera de teatro

Para quienes prefieran una opción distinta al futbol, la cartelera teatral de la Ciudad de México mantiene funciones durante este martes en recintos icónicos de la capital mexicana. Aquí te compartimos la lista de opciones:

Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas Las Heridas del Viento : Teatro Milán, a las 20:45 horas

: Teatro Milán, a las 20:45 horas Amigos Intocables: Teatro Centenario Coyoacán, a las 18:00 y 20:00 horas

Compañía Nacional de Danza La Cenicienta: Palacio de Bellas Artes, a las 20:30 horas

La CDMX es una ciudad viva y durante la Copa Mundial de la Fifa 2026™ los capitalinos y visitantes nacionales y extranjeros podrán encontrar distintas opciones gratuitas para divertirse.

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