Conciertos en CDMX: Arcángel, La Joaqui y Mike D llegan este 13 de agosto

Si este jueves 13 de agosto pensabas salir del trabajo, subirte al coche y llegar tranquilamente a casa, tenemos una pequeña advertencia: la CDMX podría tener otros planes para ti.

Y es que habrá conciertos en distintos puntos de la capital, así que algunas zonas podrían ponerse bastante pesadas, se llena el transporte, los coches avanzan a vuelta de rueda y de pronto ese trayecto que normalmente haces en media hora se convierte en una prueba de paciencia y ni te hablamos de las lluvias.

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Así que, si tienes boleto para alguno de los conciertos, sales del trabajo o simplemente tienes que pasar por estas zonas, toma tus precauciones y sal con tiempo, no queremos que llegues al show o a casa tarde.

En adn noticias te contamos qué conciertos habrá este jueves 13 de agosto en CDMX, dónde serán, a qué hora comienzan y qué opciones tienes para llegar, para que armes tu plan o tu ruta de escape.

¿Qué conciertos habrá este jueves 13 de agosto en CDMX?

La agenda musical de este jueves 13 de agosto en CDMX viene con tres opciones para públicos bastante distintos: Arcángel, La Joaqui y Mike D, integrante de Beastie Boys.

Arcángel en el Palacio de los Deportes

Lugar: Palacio de los Deportes

Fecha: jueves 13 de agosto de 2026

Hora: 20:00 horas

Boletos: consulta la disponibilidad en Ticketmaster.

Si vas a este concierto, considera que la zona del Palacio de los Deportes suele tener bastante movimiento cuando hay eventos.

Una alternativa para olvidarte un rato del volante es utilizar la Línea 9 del Metro, con las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva como opciones para llegar al recinto.

La Joaqui en el Lunario

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional

Fecha: jueves 13 de agosto de 2026

Hora: 20:30 horas

Promoción: Ticketmaster muestra promoción 2x1 al momento de la consulta.

Para llegar puedes utilizar la Línea 7 del Metro y bajar en Auditorio; también está la Línea 7 del Metrobús, otra alternativa si quieres evitar el tráfico.

Y aquí viene la pregunta importante: ¿ya tienes con quién aprovechar el 2x1 o todavía estás buscando acompañante?

Mike D llega a Barba Azul

Lugar: Barba Azul

Dirección: Simón Bolívar 291, colonia Obrera, CDMX

Fecha: jueves 13 de agosto de 2026

Hora: 20:00 horas

La presentación de Mike D forma parte de su nueva etapa musical como solista y representa una de las fechas que tendrá en la Ciudad de México.

Si vas, revisa tu ruta antes de salir y considera tiempo adicional para el traslado, especialmente si te moverás durante la hora de mayor tráfico.

¿Qué zonas tendrán más movimiento por los conciertos?

Ahora sí, vamos con la información que también le interesa a quienes no van a ningún concierto.

Si este jueves sales del trabajo y tu ruta pasa por los alrededores del Palacio de los Deportes, el Lunario del Auditorio Nacional o Barba Azul, considera que podrías encontrarte con mayor movimiento de vehículos y personas.

El problema es que los conciertos no llegan solos, también están quienes salen de trabajar, quienes van a cenar, los que tienen alguna cita y todos los demás que simplemente necesitan atravesar la ciudad.

Por eso, en los horarios cercanos al inicio y salida de los eventos, el tránsito puede complicarse y a todo esto súmale la temporada de lluvias.

Porque una cosa es calcular que vas a tardar 40 minutos en llegar y otra muy diferente descubrir, ya con el agua hasta las rodillas, que la CDMX decidió convertir tu trayecto en una misión de supervivencia.

Así que ya lo sabes: Arcángel, La Joaqui y Mike D estarán en CDMX este jueves 13 de agosto; ahora solo falta decidir si tu plan será concierto, tráfico o ambas cosas.

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