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Marcha LGBT 2026: calles cerradas, dónde será el espectáculo de clausura y alternativas viales

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, se busca aprovechar los reflectores globales para amplificar su mensaje de inclusión y respeto.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Este sábado 27 de junio 2026 se realizará la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Ya tiene definida la ruta y horarios para llevarse a cabo.

Se trata de una de las movilizaciones más grandes, coloridas y significativas y que este año coincide con la fiebre mundialista.

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, los colectivos y organizadores buscan aprovechar los reflectores globales para amplificar su mensaje de inclusión y respeto.

Te compartimos la ruta del contingente, horarios, calles cerradas y recomendaciones.

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¿Cuándo es la marcha LGBT en 2026?

La concentración comienza a las 10:00 horas, mientras que el avance oficial inicia alrededor de las 11:30 horas.

El recorrido se mantendrá sin cambios y seguirá la ruta tradicional.

  • Salida desde el Ángel de la Independencia
  • Avance por Paseo de la Reforma
  • Continuación hacia el Centro Histórico
  • Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

Las principales afectaciones viales se concentrarán en:

  • Paseo de la Reforma.
  • Glorieta del Ángel de la Independencia.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas (zona de Bellas Artes)
  • Avenida Juárez.
  • Calles del Centro Histórico cercanas al Zócalo.

La principal diferencia con respecto a ediciones pasadas será la ubicación del espectáculo de clausura. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que, a diferencia de años anteriores, el escenario principal no estará instalado en el Zócalo.

En esta edición, el cierre artístico y musical se llevará a cabo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se desarrollarán las presentaciones programadas.

¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha gay 2026?

Puedes considerar el uso de las siguientes rutas:

  • Circuito Interior y el Eje 1 Norte.
  • Circuito Interior y Eje 1 Oriente.
  • Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente.
  • Avenida Chapultepec, Avenida de los Constituyentes y José María Izazaga.

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