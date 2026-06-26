Marcha LGBT 2026: calles cerradas, dónde será el espectáculo de clausura y alternativas viales

Este sábado 27 de junio 2026 se realizará la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Ya tiene definida la ruta y horarios para llevarse a cabo.
Se trata de una de las movilizaciones más grandes, coloridas y significativas y que este año coincide con la fiebre mundialista.
Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, los colectivos y organizadores buscan aprovechar los reflectores globales para amplificar su mensaje de inclusión y respeto.
Te compartimos la ruta del contingente, horarios, calles cerradas y recomendaciones.
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¿Cuándo es la marcha LGBT en 2026?
La concentración comienza a las 10:00 horas, mientras que el avance oficial inicia alrededor de las 11:30 horas.
El recorrido se mantendrá sin cambios y seguirá la ruta tradicional.
- Salida desde el Ángel de la Independencia
- Avance por Paseo de la Reforma
- Continuación hacia el Centro Histórico
- Llegada al Zócalo de la Ciudad de México
Las principales afectaciones viales se concentrarán en:
- Paseo de la Reforma.
- Glorieta del Ángel de la Independencia.
- Eje Central Lázaro Cárdenas (zona de Bellas Artes)
- Avenida Juárez.
- Calles del Centro Histórico cercanas al Zócalo.
La principal diferencia con respecto a ediciones pasadas será la ubicación del espectáculo de clausura. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que, a diferencia de años anteriores, el escenario principal no estará instalado en el Zócalo.
En esta edición, el cierre artístico y musical se llevará a cabo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se desarrollarán las presentaciones programadas.
¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha gay 2026?
Puedes considerar el uso de las siguientes rutas:
- Circuito Interior y el Eje 1 Norte.
- Circuito Interior y Eje 1 Oriente.
- Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente.
- Avenida Chapultepec, Avenida de los Constituyentes y José María Izazaga.
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