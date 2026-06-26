Marcha LGBT 2026: calles cerradas, dónde será el espectáculo de clausura y alternativas viales

Este sábado 27 de junio 2026 se realizará la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Ya tiene definida la ruta y horarios para llevarse a cabo.

Se trata de una de las movilizaciones más grandes, coloridas y significativas y que este año coincide con la fiebre mundialista.

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, los colectivos y organizadores buscan aprovechar los reflectores globales para amplificar su mensaje de inclusión y respeto.

Te compartimos la ruta del contingente, horarios, calles cerradas y recomendaciones.

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¿Cuándo es la marcha LGBT en 2026?

La concentración comienza a las 10:00 horas, mientras que el avance oficial inicia alrededor de las 11:30 horas.

El recorrido se mantendrá sin cambios y seguirá la ruta tradicional.

Salida desde el Ángel de la Independencia

Avance por Paseo de la Reforma

Continuación hacia el Centro Histórico

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

Las principales afectaciones viales se concentrarán en:

Paseo de la Reforma.

Glorieta del Ángel de la Independencia.

Eje Central Lázaro Cárdenas (zona de Bellas Artes)

Avenida Juárez.

Calles del Centro Histórico cercanas al Zócalo.

La principal diferencia con respecto a ediciones pasadas será la ubicación del espectáculo de clausura. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que, a diferencia de años anteriores, el escenario principal no estará instalado en el Zócalo.

En esta edición, el cierre artístico y musical se llevará a cabo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se desarrollarán las presentaciones programadas.

¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha gay 2026?

Puedes considerar el uso de las siguientes rutas:

Circuito Interior y el Eje 1 Norte.

Circuito Interior y Eje 1 Oriente.

Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente.

Avenida Chapultepec, Avenida de los Constituyentes y José María Izazaga.

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