Partidos definidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026; Países Bajos ya tiene rival en Monterrey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ya tiene hasta cinco duelos confirmados para la ronda de dieciseisavos de final, esto gracias a que el pasado jueves 25 de junio se cerraron las victorias de Países Bajos ante Túnez, así como por el empate que se dio en el partido Japón vs Suecia.

Hasta antes de que se dispute la jornada de este viernes 26 de junio, son 14 las selecciones que ya cuentan con su boleto en mano para la próxima ronda del Mundial 2026, la cual tendrá partidos de alta intensidad en el Estadio Ciudad de México y en el Estadio Monterrey a partir del lunes próximo.

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¿Cómo se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

A falta de que se disputen todavía 12 juegos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, ya se cerraron los duelos de eliminación directa entre selecciones de la UEFA, la Conmebol y de la confederación africana.

Gracias a los resultados de la jornada del 25 de junio, los duelos confirmados en dieciseisavos de final al momento son los siguientes:

Sudáfrica vs Canadá

Países Bajos vs Marruecos (se jugará en Monterrey)

EUA vs Bosnia-Herzegovina

Brasil vs Japón

Alemania vs Paraguay (podría haber cambios según los resultados de hoy)

¿Cuándo se definen todos los partidos de dieciseisavos de final?

Será hasta el próximo sábado 27 de junio que quedarán completamente definidos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, pues será en esa fecha cuando se disputen los últimos seis partidos de la fase de grupos del certamen de la FIFA.

Pese a ello, es importante mencionar que el rival de la Selección Mexicana en la siguiente ronda del torneo, se podría definir este mismo viernes 26 de junio dependiendo del resultado del partido Uruguay vs España.

¿Contra quién podría jugar México los dieciseisavos de final?

Hasta el momento la Selección Mexicana de Javier Aguirre cuenta con amplias posibilidades de jugar ante Ecuador la serie de dieciseisavos de final del Mundial 2026, sin embargo si Uruguay no obtiene un resultado positivo ante España los Aztecas podrían esquivar al conjunto de la Conmebol.

Los posibles rivales de México son: Escocia, Ecuador, Cabo Verde y Uruguay según la combinación de resultados.

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