Miles de aficionados abarrotan la Fan Zone de la FIFA en la CDMX para vivir la fiesta del Mundial

El centro neurálgico de la capital mexicana se transformó en el punto de encuentro definitivo para los amantes del futbol global.

Con la instalación del espacio oficial de entretenimiento de la máxima justa deportiva, miles de personas acuden diariamente de forma gratuita para disfrutar de la transmisión de los partidos en pantallas monumentales de alta definición, participar en torneos de habilidades y convivir en áreas gastronómicas temáticas.

El ambiente festivo es resguardado por un operativo de logística integral que garantiza accesos fluidos y zonas de hidratación, convirtiendo la experiencia urbana en una auténtica sucursal de los estadios internacionales.