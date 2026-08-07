Resultados sorteo Tris de la Lotería Nacional hoy viernes 7 de agosto 2026: Consulta los números ganadores

¿Las deudas no dejan de aparecer? Pues quizá este viernes sea momento de sacar ese boleto que traes guardado y revisar número por número, porque un golpe de suerte podría cambiarte el fin de semana.

Este viernes 7 de agosto de 2026, la Lotería Nacional da a conocer los resultados del Tris de hoy; así que prepara tu boleto porque en adn Noticias te compartimos las combinaciones ganadoras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Serás el próximo afortunado de la familia o el lunes volvemos a poner la alarma temprano?

Resultados del Tris hoy viernes 7 de agosto de 2026

Es momento de comprobar la suerte. Estos son los números ganadores del Tris del 7 de agosto:

• Tris Mediodía: Sorteo 36443 | Ganador: 3-7-0-8-4 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: Sorteo 36444 | Ganador: 2-5-8-5-2 | Multiplicador: SÍ

• Tris Extra: Sorteo: 36445 | Ganador: 7-5-0-4-2 | Multiplicador: NO

• Tris de las Siete: Sorteo: 36446 | Ganador: 2-6-9-9-7 | Multiplicador: SÍ

• Tris Clásico: En proceso

Si tu combinación coincide, todavía no empieces a gastar el premio mentalmente: guarda muy bien tu boleto porque lo necesitarás para cobrar.

Los resultados pendientes se conocerán conforme se celebren los sorteos de este viernes.

Ya están listos los resultados del sorteo #TrisMedioDía No. 36443.

Los números ganadores son: ✨ 3-7-0-8-4 ✨

Multiplicador: NO ❌

¡Muchas felicidades! 🥳 pic.twitter.com/QjuHT2quIE — Lotería Nacional (@lotenal) August 7, 2026

¿Cuánto dinero puedes ganar jugando Tris?

Aquí es donde se pone interesante, pues el premio depende de la modalidad elegida y de la cantidad apostada.

En la Directa de 5, debes acertar los cinco números exactamente en el mismo orden, la Lotería Nacional establece un premio de 50 mil pesos por cada peso apostado.

Como en esta modalidad es posible apostar de 1 hasta 100 pesos, el premio puede alcanzar 5 millones de pesos con una apuesta de 100 pesos y los cinco aciertos.

No necesariamente necesitas acertar los cinco números para ganar, el Tris cuenta con modalidades de cuatro, tres, dos y hasta un dígito, aunque los premios son menores.

También existe el Tris Multiplicador, una modalidad adicional que permite aumentar el posible premio bajo determinadas condiciones.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si resultaste ganador, lo primero es bastante sencillo: no pierdas, rompas ni maltrates tu boleto.

La Lotería Nacional señala que el boleto o constancia de participación es el comprobante oficial para reclamar el dinero.

Los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse en agencias de venta directa o expendios autorizados; para cantidades mayores existen otros mecanismos de pago y requisitos de identificación.

Los premios también pueden reclamarse, sin importar el monto, en las oficinas señaladas por Lotería Nacional en Avenida Insurgentes Sur 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

¿El premio del Tris paga impuestos?

Sí, así que antes de imaginar que todo el premio llegará completito a tu cuenta, hay que considerar los impuestos.

La Lotería Nacional explica que los premios están sujetos al impuesto correspondiente y realiza la retención al momento del pago.

A nivel federal se retiene 1%, mientras que el porcentaje estatal cambia dependiendo de la entidad, por ejemplo, la tabla oficial establece actualmente un total de 7% para CDMX y Estado de México, compuesto por 1% federal y 6% estatal.

Así que la cantidad neta que recibas puede ser menor al premio bruto anunciado.

¿Cómo se juega el Tris?

No necesitas apostar una fortuna para participar, el Tris puede jugarse desde un peso y permite elegir uno, dos, tres, cuatro o cinco dígitos, dependiendo del tipo de apuesta.

Puedes escoger tus propios números o dejar que el sistema lo haga mediante opciones como Trismático.

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos del Tris al día:

• Tris Mediodía: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Para llevarte el premio de la Directa de 5, los cinco dígitos deben coincidir en el orden exacto con la combinación ganadora.

Ya pueden revisar los resultados de las tres. 🤩

Números ganadores:#TrisDeLasTres No. 36444 ✨ 2-5-8-5-2 ✨

Multiplicador: SÍ ✅ #ChispazoDeLasTres No. 12175 ⭐05-10-17-18-21⭐ pic.twitter.com/WdrU2X6kMZ — Lotería Nacional (@lotenal) August 7, 2026

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar un premio del Tris?

Que la emoción no haga que guardes el boleto y después lo olvides en un cajón, los ganadores tienen 60 días naturales para cobrar, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Una vez que termina ese plazo, el derecho al cobro caduca, de acuerdo con la información oficial de la Lotería Nacional.

¿Qué pasa si pierdes tu boleto ganador?

Aquí sí dolería más que ver que tus cinco números salieron justo después de perder el boleto.

La Lotería Nacional advierte que el boleto o constancia de participación es indispensable para cobrar, pues funciona como comprobante oficial de la jugada ganadora.

Por ello, si compraste un boleto físico, mantenlo en un lugar seguro y evita tachaduras o daños, si la participación fue digital, deberás conservar la constancia correspondiente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.