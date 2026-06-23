Oficialmente entramos en el periodo de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues este miércoles 24 de junio se disputarán partidos como el México vs República Checa, el Sudáfrica vs Corea del Sur, así como los dos juegos correspondientes del Grupo B y C respectivamente.

Estos compromisos marcarán el cierre de la actividad de los grupos, por lo cual este mismo 24 de junio podríamos tener a las próximas selecciones clasificadas a la ronda de los dieciseisavos de final, así como a los siguientes eliminados del certamen junto a Turquía y Haití.

Lista de partidos del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio

Como bien se mencionó anteriormente, entre los partidos del Mundial 2026 que se disputarán este 24 de junio están el México vs República Checa, así como el Sudáfrica vs Corea del Sur, sin embargo también entrarán a acción los combinados de Brasil, Marruecos, Escocia y más.

Los partidos con los horarios de este miércoles son los siguientes:

Bosnia-Herzegovina vs Catar: a las 13:00 horas tiempo del centro de México

a las 13:00 horas tiempo del centro de México Suiza vs Canadá: a las 13:00 horas

a las 13:00 horas Escocia vs Brasil: a las 16:00 horas

a las 16:00 horas Marruecos vs Haití: a las 16:00 horas

a las 16:00 horas República Checa vs México: a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Sudáfrica vs Corea del Sur: a las 19:00 horas

¿Qué partido pasará por TV Azteca este 24 de junio?

Como era de esperarse el partido que transmitirá completamente en vivo y en directo TV Azteca este 24 de junio, será el México vs República Checa, el cual arrancará con la transmisión de la previa desde las 18:30 horas.

Más allá de que los 90 minutos del partido se puedan ver a través de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en el país, el compromiso también se podrá seguir en vivo y en directo a través de todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Qué rivales le podrían tocar a México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Entre los rivales que le podrían tocar a la Selección Mexicana en la siguiente ronda del Mundial 2026 son:

Brasil

Marruecos

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

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